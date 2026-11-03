Neue Regeln für Autofahrer 2027: CO2-Preis, Führerschein und Euro-7

Wichtige Änderungen im Straßenverkehr ab 2027: Der CO2-Preis bleibt stabil, der Führerschein wird günstiger und die Euro-7-Norm tritt in Kraft. Alle Details.

Die Automobilbranche und private Kraftfahrer stehen vor einem Jahr voller regulatorischer Veränderungen. Mit dem Jahreswechsel 2026 zu 2027 treten zahlreiche neue Vorschriften in Kraft, die sowohl den Alltag an der Tankstelle als auch die Ausbildung zum Fahrer betreffen. Während einige Kostensteigerungen wie beim CO2-Preis durch politische Entscheidungen abgefedert werden, senken andere Maßnahmen wie Reformen bei der Fahrschulausbildung die Barrieren für neue Fahrer.

CO2-Preis bleibt bis Ende 2026 eingefroren

Der staatlich festgelegte Preis für CO2-Emissionen aus Heizungen und Verkehr bleibt bis zum 31. Dezember 2026 auf dem Niveau von 2026 unverändert. Diese Preiskonservierung ist eine direkte Reaktion auf die geopolitischen Spannungen, insbesondere den Krieg im Iran und dessen indirekte Auswirkungen durch den Ukraine-Krieg auf die Energieversorgung. Sollte die Bundesregierung keine neuen Beschlüsse fassen, läuft diese Regelung am genannten Stichtag aus. Anschließend sind erwartete Preisanstiege für Benzin und Diesel um jeweils 16,7 Cent pro Liter vorgesehen. Ein möglicher Nachfolgemechanismus ähnelt dem belgischen Modell, bei dem das Wirtschaftsministerium täglich einen Maximalpreis kalkuliert und allen Tankstellenbetreibern vorgibt.

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Führerscheinaustausch und günstigere Ausbildung

Personen, die ihren Führerschein zwischen 2002 und 2004 erworben oder nach Diebstahl bzw. Verlust neu erhalten haben, müssen ihr altes Dokument bis zum 19. Januar 2027 gegen einen fälschungssicheren Scheckkarten-Führerschein umtauschen. Eine Ausnahme gilt für Personen, die vor 1953 geboren sind; diese dürfen die alte Lizenz weiterhin nutzen, wobei die Frist für den Austausch generell bis 2033 reicht. Parallel dazu reformiert die Bundesregierung ab dem 1. Januar 2027 die Fahrschulausbildung, um diese kostengünstiger zu gestalten. Ab diesem Datum können Fahrschüler bereits nach sechs absolvierten Fahrstunden und bestandener Theorieprüfung mit einer begleitenden Person üben. Zudem soll der Theorieunterricht zukünftig online stattfinden und der Fragenkatalog von 1100 auf rund 840 Fragen reduziert werden.

Umweltpass und strengere Abgasnormen

Am 29. November 2026 tritt die neue Abgasnorm Euro-7 in Kraft, die strengere Vorschriften für Neuwagen und Motorräder mit Verbrennungsmotoren einführt. Als Teil dieser Norm wird der Fahrzeug-Umweltpass (Environmental Vehicle Passport) zur Pflicht für alle Neufahrzeuge. Dieses digitale Dokument enthält Daten zum Energieverbrauch und den Schadstoffemissionen des Fahrzeugs und ist über einen QR-Code oder das Bord-Infotainment abrufbar. Für Elektrofahrzeuge und Geräte mit Akkus ab zwei Kilowattstunden Speichervermögen, die ab dem 18. Februar 2027 in den Verkehr kommen, wird ein Batteriepass verpflichtend. Dieser dient dem Käuferschutz und dokumentiert den Gesundheitszustand der Batterie, der in einer zentralen Datenbank hinterlegt ist.

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Barzahlungslimits und Ladepflichten

Ab dem 10. Juli 2027 gilt eine Obergrenze von 10.000 Euro für Barzahlungen beim Autokauf, wobei die Aufteilung in mehrere Tranchen untersagt ist. Bei Beträgen ab 3.000 Euro müssen Händler die Identität des Käufers prüfen und persönliche Daten speichern; private Verkäufe sind hiervon ausgenommen. Im Bereich der Elektromobilität verschärfen sich die Anforderungen an Infrastruktur: Hotels, Einzelhandel und Gewerbeimmobilien müssen ab dem Jahreswechsel auf 100 Stellplätze zehn Ladepunkte anbieten, was eine massive Aufrüstungspflicht für Supermärkte wie Lidl und Aldi bedeutet. Zudem müssen Ladestationen mit mehr als 50 kW Ladeleistung kontaktloses Bezahlen ermöglichen, während kleinere Stationen digitale Zahlungssysteme wie QR-Codes bereitstellen müssen.

Steuerliche Vergünstigungen und Versicherungskennzeichen

Für Berufskraftfahrer bringt das neue Jahr steuerliche Erleichterungen: Übernachtet ein Lkw-Fahrer tatsächlich im Fahrzeug, erhält er vom Arbeitgeber steuerfrei neun Euro pro Nacht als Pauschbetrag, ohne dass einzelne Ausgaben belegt werden müssen. Auch Firmenparkplätze sind ab sofort grundsätzlich kein geldwerter Vorteil mehr, sofern sie der gesamten Belegschaft zur Verfügung stehen. Im versicherungstechnischen Bereich wechseln am 1. März 2027 die Kennzeichen für Mofas und Leichtkraftfahrzeuge von Schwarz auf Blau. Diese Änderungen sind Teil eines breiteren Pakets, das darauf abzielt, Transparenz im Markt zu erhöhen und die Mobilität nachhaltig zu gestalten, während gleichzeitig administrative Hürden für Verbraucher gesenkt werden.