Neue Regeln für die WM: Mehr Macht für den VAR und Countdowns

Die FIFA hat einige Neuerungen im Regelwerk der Weltmeisterschaft eingeführt. Der Video-Assistent erhält mehr Macht, zusätzliche Countdowns werden eingeführt und die Schiedsrichter können in Zukunft auch bei Eckbällen und Gelb-Roten Karten eingreifen.

Die FIFA hat einige Neuerungen im Regelwerk der Weltmeisterschaft eingeführt. Der Video-Assistent erhält mehr Macht, zusätzliche Countdowns werden eingeführt und die Schiedsrichter können in Zukunft auch bei Eckbällen und Gelb-Roten Karten eingreifen.

Der VAR darf die Schiedsrichter auf falsch gegebene Eckbälle hinweisen und die zweite Gelbe Karte eines Spielers bei einem Platzverweis überprüfen. Der Acht-Sekunden-Countdown wird eingeführt, wenn ein Torhüter einen Ball vollständig unter Kontrolle hat, und bei Einwürfen und Abstößen gibt es einen fünf-Sekunden-Countdown. Bei Auswechslungen wird ein zehn-Sekunden-Countdown eingeführt. Wenn ein Spieler auf dem Platz wegen einer Verletzung behandelt wird, muss er das Feld bei der WM im Anschluss für mindestens eine Minute verlassen.

Die Regel gilt allerdings nicht, wenn die Behandlung durch ein Foul mit einer Gelben oder Roten Karte ausgelöst wurde. Torhüter sind von der Regel ausgenommen. Durch die Erhöhung der Teilnehmeranzahl von 32 auf 48 wird es bei der WM erstmals ein Sechzehntelfinale geben. Die FIFA streicht die Gelben Karten, die Spieler in der Gruppenphase erhalten haben, für die erste K.o.

-Runde. Bei der WM wird es bei jedem einzelnen Spiel zwei festgelegte Trinkpausen geben - jeweils eine pro Halbzeit genau bei der Hälfte, also in der 22. und 67. Minute. Diese sollen jeweils drei Minuten dauern - unabhängig von den Wetterbedingungen.

Der Trainer seiner Mannschaft kann während der Pause taktische Anweisungen geben. Wenn ein Spieler den Platz aus Protest verlässt, wird er des Feldes verwiesen. Verlassen alle Spieler einer Mannschaft den Platz, erhält jeder eine Rote Karte und das Spiel wird mit einem Sieg für die gegnerische Mannschaft gewertet





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FIFA WM VAR Countdowns Schiedsrichter

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