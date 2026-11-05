Neue Robin-Hood-Adaption: The Lie Of Sherwood Forest dreht mit deutscher Beteiligung

Thomasin McKenzie, Finn Cole und Antony Starr spielen in der neuen Folklore-Neuinterpretation The Lie Of Sherwood Forest. Die Produktion nutzt deutsche Förderung und läuft auf dem AFM.

Die ikonische Figur des Robin Hood erfährt mit dem Projekt The Lie Of Sherwood Forest eine radikale Neuinterpretation, die weit von der traditionellen Romantik entfernt ist. Der Titel kündigt an, dass die vertraute Folklore in einen harten, bodenständigen Kampf ums Überleben verwandelt wird. Dabei stehen Loyalität und Gerechtigkeit im Mittelpunkt, um die langlebige narrative Figur einem modernen Publikum nahezubringen. Das Projekt soll ab Anfang November 2026 auf dem American Film Market (AFM) weltweit an Verleiher verkauft werden.

Handlung: Die verzweifelte Lüge als Auslöser

Die zentrale Handlung dreht sich um eine junge Frau, die die gefangene Familie von Robin Hood und seinen Gefährten in ihren Bann zieht. Sie überredet die Gruppe, ihren Bruder aus der Gefangenschaft zu befreien. Was als Rettungsmission beginnt, entpuppt sich jedoch schnell als gefährlicher und chaotischer Raubzug. Diese Eskalation stellt die Bindungen und Motive der Gesetzlosen auf eine harte Probe. Die Charaktere müssen die schweren Folgen ihrer Taten verkraften und begreifen, welche Risiken es birgt, die Mächtigen direkt herauszufordern. Am Ende wird diese verzweifelte Lüge den Mythos um Robin Hood für immer verändern.

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Gesamtbesetzung: Starr und McKenzie übernehmen Schlüsselrollen

Antony Starr gilt unter den bekannten Cast-Mitgliedern als der naheliegendste Kandidat für die titelgebende Rolle des Robin Hood. Thomasin McKenzie wird die verzweifelte junge Frau spielen, die die Gruppe zu der riskanten Mission treibt. Finn Cole steht im Verdacht, die Rolle des gefangenen Bruders zu übernehmen, der den Auslöser für die gesamte Handlung darstellt. Diese Besetzung verheißt eine dynamische und intensive Darstellung der Figurenkonstellation. Die Schauspieler sollen die dunklere Nuance der Geschichte tragen.

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Deutsche Produktion und Förderung am AFM

Die Produktion findet unter tatkräftiger deutscher Beteiligung statt, was die finanzielle Basis stärkt. Die Kölner Produktionsfirma augenschein ist als wesentlicher Partner in das Projekt eingebunden. Das ZDF fungiert als Koproduzent und unterstützt die Umsetzung der komplexen Narrative. Zudem fließt deutsches Filmförderungsgeld direkt in das Budget des Films. Diese Zusammenarbeit zeigt die wachsende internationale Vernetzung deutscher Filmstudios. Der internationale Vertrieb startet auf dem American Film Market, einem zentralen Treffpunkt für globale Akteure.

Veröffentlichung und kontextuelle Einordnung

Der Drehbeginn ist für sehr bald geplant, ein konkretes Datum steht jedoch noch nicht fest. Ein Release-Datum oder der Weg zur deutschen Erstveröffentlichung sind aktuell noch nicht bekannt. Fans können sich jedoch mit The Death Of Robin Hood auf die düstere Tonlage einstellen. Dieser Vorgängerfilm wurde bereits im Heimkino veröffentlicht und präsentiert Hugh Jackman in einer brutalen Rolle. Die neue Produktion baut auf dieser Tradition der Mythos-Zerlegung auf, ohne jedoch direkt in der Handlung fortzusetzen.