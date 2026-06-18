Neue Rosenheim-Cops-Staffel: Max Müller verrät Details

Die Dreharbeiten für die neue Rosenheim-Cops-Staffel sind in vollem Gange. Max Müller hat nun bekannt gegeben, worauf sich Fans freuen dürfen. Es wird ein starkes neues Konzept geben, das sich von den vorherigen Staffeln unterscheidet.

Die Dreharbeiten für die neue Rosenheim-Cops -Staffel sind in vollem Gange. Max Müller hat nun bekannt gegeben, worauf sich Fans freuen dürfen. Es wird ein starkes neues Konzept geben, das sich von den vorherigen Staffeln unterscheidet.

Mit dem Weggang von Marisa Burger und der Beförderung von Christin Lange im Polizeipräsidium wird sich etwas verändern. Sarah Thonigs Figur wird nicht zu einer Kopie von Marisa Burger werden, sondern eine vollkommen eigenständige Figur sein. Ihre Rolle ist ganz anders angezogen, hat ein ganzes anderes Büro bekommen und sagt auch nicht 'Es gabat a Leich' - das war und bleibt ein heiliger Frau-Stockl-Satz. Wer den Satz hören möchte, muss sich mit den alten Folgen in der ZDF-Mediathek begnügen.

Die neuen Rosenheim-Cops-Folgen werden derzeit noch abgedreht und werden erst in einigen Monaten ausgestrahlt werden. Bis dahin wird es noch einige Monate dauern, bevor die neuen Folgen über die Bildschirme flimmern werden





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