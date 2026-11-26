Seit Kurzem sitzt Ex-Kanzler Schröder im Aufsichtsrat einer Supermarktkette in Russland. Deren deutscher Eigentümer ist Milliardär und pflegt ebenfalls enge Kontakte in das Land. Die EU will die Geschäftsbeziehungen schwächen.

Gerhard Schröder steht wegen seiner Russland -Nähe schon lange massiv in der Kritik. Von seinen engen Kontakten zu Putin und der russischen Wirtschaft hielt ihn das nicht ab.

Seit Kurzem sitzt Ex-Kanzler Schröder im Aufsichtsrat einer Supermarktkette in Russland. Deren deutscher Eigentümer ist Milliardär und pflegt ebenfalls enge Kontakte in das Land. Die EU will die Geschäftsbeziehungen schwächen. Durch das nächste Sanktionspaket der EU gegen Russland soll Ex-Kanzler Gerhard Schröder einen Posten verlieren, den er gerade erst übernommen hat.

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Seit zwei Monaten sitzt das SPD-Mitglied im Aufsichtsrat von Hyperglobus, dem russischen Ableger der deutschen Einzelhandelskette Globus. Auch in Russland heißen die Supermärkte Globus. Die EU-Kommission will Europäern verbieten, Posten in Führungsgremien von Unternehmen in Russland zu bekleiden, wie Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ankündigte. Globus und Hyperglobus gehören dem deutschen Unternehmer Thomas Bruch, der wie Schröder enge Kontakte zu Russland pflegt.