Die Veröffentlichung neuer Satellitenbilder zeigt deutlich grössere Schäden, als bekannt war, wenn es um die US-Stützpunkte im Krieg am Golf geht. Das Pentagon hat den Zugang zu kommerziellen Satellitenbildern an den Start des Krieges angehalten. Bildaufnahmen waren Wochen später freigegeben. Der Artikel diskutiert die hohe Präzision der iranischen Angriffe, die US-Präsenz schon seit Wochen belasten sollten.

Der Artikel geht auf die Veröffentlichung neuer Satellitenfotos ein, die grössere Schäden zeigen, als zunächst bekannt war, wenn es um die US-Basis in der aeueren Region geht.

Es wird betont, dass US-Präsident immer wieder betont hat, wie schwer der Iran getroffen wurde, während die Fotos auch massive Zerstörungen auf der amerikanischen Seite zeigen. Als Reaktion auf die Veröffentlichung des Artikels, teilte der 'Washington Post' mit, dass bis zu 228 Gebäude und zentrale Militaeranlagen auf mindestens 15 US-Standorten beschädigt oder zerstört wurden, darunter die Fifth Fleet, Camp Buehring und Camp Arifjan





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