Nach erneutem ukrainischen Angriff ist die Krim-Brücke für Auto und Bahn gesperrt. Das Prestigeprojekt Putins wurde schwer beschädigt.

Die strategisch und symbolisch hochrelevante Krim-Brücke weist nach jüngsten Angriffen durch ukrainische Streitkräfte erhebliche Schäden auf, die den gesamten Verkehr auf der Infrastruktur zum Erliegen gebracht haben. Seit der Nacht zum Dienstag ist die Verbindung zwischen dem russischen Festland und der annektierten Halbinsel Krim sowohl für den Individualverkehr als auch für den Eisenbahntransport vollständig gesperrt.

Das Bauwerk, das als wichtigste logistische Lebensader für die russischen Truppen in der Region gilt, war bereits zwei Tage zuvor Ziel eines Raketenangriffs gewesen. Ein weiterer Angriff am Mittwochabend führte zu einer vorübergehenden Unterbrechung aller Transportströme, wie der von Moskau eingesetzte Gouverneur von Krim, Sergej Aksjonow, auf der Messaging-Plattform Telegram bestätigte.

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Details zu den Zerstörungen der Brücke

Die 19 Kilometer lange Brücke, die das russische Festland mit der von Moskau annektierten Halbinsel Krim verbindet, steht seit dem ersten Angriff in der Nacht zum Montag stark in der Kritik und im Fokus. Bei der zweiten Attacke am Dienstag stürzte ein massiver Stahlbogen, der sich über den Straßenteil der Brücke spannt, schwer beschädigt ins Meer. Ein Teil der Fahrbahn ist durch die Explosionen komplett zerstört und existiert nicht mehr, was den Autoverkehr auf dieser Route unmöglich macht.

Obwohl die genauen Ausmaße der neuerlichen Schäden am Mittwochabend noch nicht vollständig geklärt waren, meldete sich die russische Führung zu Wort. Sergej Aksjonow erklärte, dass alle zuständigen Stellen im Einsatz seien und derzeit das Ausmaß der entstandenen Schäden geprüft werde. Die Sperrung gilt vorerst als notwendig, um die Tragfähigkeit und die Sicherheit der verbliebenen Strukturen zu gewährleisten.

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Perspektiven der beteiligten Konfliktparteien

Die Krim-Brücke wird von russischer Seite seit ihrer Eröffnung im Jahr 2018 als eines der größten Prestigeprojekte von Präsident Wladimir Putin beworben. Sie dient der Demonstration der russischen Kontrolle über die Halbinsel und der technischen Überlegenheit. Durch die wiederholten Angriffe Kiews wird dieses Symbol jedoch systematisch unterminiert und seine militärische Nutzbarkeit zunehmend in Frage gestellt.

Die Ukraine betrachtet die Brücke als legitimes militärisches Ziel, da sie für den Nachschub der russischen Armee unerlässlich ist. Seit Beginn der großangelegten Invasion Russlands im Februar 2022 hat Kiew das Bauwerk wiederholt angegriffen. Der Zweck dieser Operationen liegt darin, die logistischen Linien der russischen Truppen zu unterbrechen und den Transport von Waffen und Ausrüstung auf die Krim sowie in den russisch besetzten Teil der Südukraine zu erschweren.

Folgen für den Transport und die Zukunft

Die Unterbrechung des Verkehrs hat konkrete Auswirkungen auf die militärische Logistik im Südwesten Russlands. Die russische Armee ist auf die Brücke angewiesen, um ihre Stellungen zu versorgen. Eine dauerhafte Sperrung zwingt die Verteidigungskräfte zu einem Umweg über die im Jahr 2023 eröffnete Russkaja-Brücke, die jedoch eine deutlich geringere Kapazität für den Panzerverkehr aufweist.

Es ist noch unklar, wie schnell eine Reparatur möglich sein wird. Experten schätzen, dass komplexe Stahlbauarbeiten mehrere Monate dauern könnten, während vorübergehende Lösungen den Schienen- oder Fahrzeugverkehr nur eingeschränkt zulassen. Die Situation bleibt dynamisch, da die Ukraine ihre Angriffe fortsetzen und die russischen Streitkräfte versuchen, die Verteidigung der Infrastruktur zu verstärken.

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Die geopolitischen Spannungen bleiben hoch, da jeder Angriff auf die Brücke als Eskalation gewertet wird. Die internationale Gemeinschaft beobachtet die Entwicklungen aufmerksam, da die Krim-Brücke ein zentraler Nervenknoten des russischen Kriegshandels ist. Die zukünftige Verfügbarkeit der Brücke könnte einen maßgeblichen Einfluss auf die Laufzeit und Intensität der Kampfhandlungen in der Region haben.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die Krim-Brücke nicht nur ein Verkehrsprojekt, sondern ein Schlüsselelement der russischen Kriegsstrategie ist. Die wiederholten Treffer zeigen die Vulnerabilität großer Infrastrukturprojekte in Konfliktzonen. Die Zukunft des Bauwerks ist derzeit ungewiss, da sowohl die physische Integrität als auch die politische Bedeutung im Zentrum der aktuellen Kriegsführung stehen.