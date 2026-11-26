Schnee und Minustemperaturen erreichen Süddeutschland. Experten warnen vor Glätte und gefrierender Nässe. Details zu Regionen und Temperaturen.

Deutschland befindet sich erneut in einer intensiven Winterschlafphase, wobei meteorologische Prognosen für den kommenden Donnerstag eine signifikante Verschärfung der Wetterlage ankündigen. Der Winter gibt die Kontrolle über das zentraleuropäische Klima nicht aus der Hand, stattdessen breiten sich Schnee und Kälte in neue Regionen aus, während gleichzeitig die Gefahr von Glatteis und glatten Straßen zunimmt. Dies stellt nicht nur den alltäglichen Verkehr, sondern auch logistische Ketten und die öffentliche Sicherheit vor massive Herausforderungen, da sich die Schneedecke insbesondere im Süden des Landes verdichten wird.

Meteorologische Vorgänge in Süddeutschland

Die meteorologischen Entwicklungen konzentrieren sich primär auf den Süden und Südosten Bayerns, wo Wetterexperten einen anhaltenden Schneefall erwarten. Besonders betroffen sind die Gebiete vom Alpenrand über das Alpenvorland bis hinunter nach Niederbayern. In diesen Zonen wird mit zeitweise heftigem Schneefall gerechnet, der die visuelle Orientierung und die Fahrtradien erheblich einschränken kann. Die prognostizierten Neuschneemengen variieren regional stark, wobei die höchsten Werte für den Chiemgau und das Berchtesgadener Land vorhergesagt werden.

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In den genannten Hochgebieten und Staulagen sind bis zum Donnerstagabend Neuschneemengen von etwa fünf bis zehn Zentimetern zu erwarten. In höheren Lagen, die durch spezifische Topografie begünstigt werden, können vereinzelt sogar Mengen von rund fünfzehn Zentimetern hinzukommen. Diese Akkumulation führt zwangsläufig zu einer erheblichen Erhöhung der Rutschgefahr auf allen befahrbaren Wegen, Gehwegen und nicht schneeräumten Flächen, was die Mobilität der Bevölkerung stark beeinträchtigt.

Ausbreitung nach Norden und Westdeutschland

Obwohl der Schwerpunkt der Niederschläge im Süden liegt, bleibt die winterliche Invasion nicht auf Bayern beschränkt. Im Laufe des Donnerstags ist damit zu rechnen, dass sich die Schneefallgebiete weiter nach Norden ausbreiten. Dabei erreichen die Flocken auch das Erzgebirge und den Thüringer Wald, Regionen, die bisher noch nicht im Hauptfokus der extremen Schneemengen standen. Diese Ausbreitung bedeutet, dass auch bisherige Winterrefugien in zentralen Gebirgsregionen mit akuten Schneeproblemen konfrontiert sind.

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Ein überraschendes Phänomen zeigt sich zudem an der Ostseeküste, wo sich zeitweise Schnee unter die bestehenden Schauer mischt. Währenddessen bietet der Westen und Norden Deutschlands ein gemischteres Bild, da sich dort zwischen den Wolkenpausen häufiger die Sonne zeigt. Dennoch bleibt die Grundstimmung der Wetterdaten kühl, da die Sonneneinstrahlung oft nicht ausreicht, um eine nennenswerte Aufheizung der Bodenoberflächen zu bewirken, was die Eisanbildung begünstigen kann.

Temperaturoperationen und Frostgefahr

Die thermischen Bedingungen bleiben eisig und gefährlich. Mehr als negative drei bis positive drei Grad Celsius sind vielerorts nicht realistisch, was eine extrem niedrige Temperaturspanne für den Tag darstellt. An den Küstenregionen werden höchstens fünf Grad erreicht, wobei es direkt an der Nord- und Ostseeküste frostfrei bleibt. In den übrigen Regionen des Landes sinken die Temperaturen hingegen auf Werte zwischen minus eins und minus sechs Grad, was eine massive Gefahr für gefrierende Nässe und Reifbildung schafft.

Auch das bekannte Wetterportal Kachelmannwetter beschreibt die Lage als bemerkenswert auf einem klaren Frostkurs. Im Südosten fallen aus dichten Wolkenmassen weiterhin einzelne Flocken, während der Deutsche Wetterdienst (DWD) vor gefrierendem Sprühregen und Schneegriesel warnt. Diese Phänomene sind tückisch, da sie oft unerwartet auftreten und Straßen in kürzester Zeit in gefährliche Eisflächen verwandeln können, was die Verkehrssicherheit massiv gefährdet.

Verkehrssicherheit und Auswirkungen auf den Alltag

Die praktischen Auswirkungen dieser Wetterlage gehen weit über die bloße Beobachtung von Schneefall hinaus. Wetterexperte Jung weist explizit darauf hin, dass auch Autofahrer abseits der reinen Schneefallgebiete größte Vorsicht walten lassen müssen. Bei den herrschenden Frosttemperaturen können gefrierende Nässe, Raureif und örtlich auftretender gefrierender Sprühregen zu extrem gefährlichen Straßenverhältnissen führen, die selbst erfahrene Fahrer überfordern können.

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Lockert sich der Himmel in anderen Teilen Deutschlands teilweise auf, breiten sich örtlich Nebel und Hochnebel aus, was die Sichtweite zusätzlich reduziert. Diese Kombination aus schlechter Sicht und glatter Fahrbahn erfordert von allen Verkehrsteilnehmern eine erhöhte Aufmerksamkeit und angepasste Fahrweisen. Die aktuelle Situation erfordert daher ein hohes Maß an Flexibilität bei Reiseplanungen und eine strikte Einhaltung der Sicherheitsvorkehrungen im Straßenverkehr.