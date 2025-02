Neue sexuelle Missbrauchsanzeige gegen Oscar-Preisträger Kevin Spacey

Der amerikanische Schauspieler Kevin Spacey steht erneut im Mittelpunkt eines Skandals. Nur wenige Jahre nach seiner Freilassung in mehreren Fällen sexuellen Missbrauchs wurde er nun von Ruari Cannon, einem Kollegen aus der Filmbranche, erneut des sexuellen Missbrauchs bezichtigt. Die Details des aktuellen Falls sind noch nicht öffentlich bekannt. Kevin Spacey hat sich bisher nicht zu den Anschuldigungen geäußert.

Gegen Kevin Spacey (65) werden erneut heftige Anschuldigungen erhoben – und das rund eineinhalb Jahre, nachdem der Oscar-Preisträger von einer Reihe an Strafanzeigen freigesprochen worden war. Das geht laut Daily Mail aus aktuellen Gericht sdokumenten hervor. Demnach soll der 'World War Z'-Darsteller Ruari Cannon den Hollywood star des sexuellen Missbrauchs bezichtigen.

Dies bestätigte auch der Anwalt des Klägers und betonte gegenüber dem Magazin, dass sein Mandant darauf verzichte, anonym zu bleiben. Zum aktuellen Zeitpunkt sind keine näheren Details zur Anklage bekannt. Weder Kevin noch Ruari äußerten sich bisher persönlich zum Rechtsverfahren. Für den 'Baby Driver'-Darsteller ist es jedoch nicht das erste Mal, dass ihm sexueller Missbrauch vorgeworfen wird. Schon 2017 behauptete Schauspieler Anthony Rapp (53), dass Kevin ihn unsittlich berührt habe. Daraufhin folgten weitere Klagen anderer Männer, von denen der Produzent jedoch freigesprochen wurde. Ein paar Jahre später wurde der Schauspieler erneut mit schweren Vorwürfen konfrontiert: 2023 warfen ihm vier Männer sexuellen Missbrauch vor, doch er wurde im selben Jahr wieder freigesprochen. In einem Statement nach dem Prozess betonte der House of Cards-Star damals laut BBC, wie 'unendlich dankbar' er über den Gerichtsentschluss sei. 'Ich bin voller Demut über das heutige Ergebnis', lautete es





