Neue Skandal-Enthüllungen in der Epstein-Causa - Trumps Nachfolge in Gefahr

US-Präsident Donald Trump und Vizepräsident JD Vance stehen im Zentrum eines neuen Skandals in der Epstein-Causa. Laut einem Buch zweier Reporter der New York Times inszenierte sich Vance bei internen Krisensitzungen zum Jahrhundertskandal um Sexverbrecher Jeffrey Epstein als großer Krisenmanager. Die Rolle von Vance steht nun im Fokus, da Trump ihn jüngst als möglichen Favoriten im Kampf um seine Nachfolge bezeichnete.

US-Präsident Donald Trump und Vizepräsident JD Vance feierten die Gedenkfeier zum Memorial Day auf dem Nationalfriedhof Arlington im US-Bundesstaat Virginia. Neue Skandal-Enthüllungen in der Epstein-Causa könnten möglicherweise brisante politische Folgen für die Zeit nach Trump haben.

Laut einem Buch zweier Reporter der New York Times inszenierte sich Vance bei internen Krisensitzungen zum Jahrhundertskandal um Sexverbrecher Jeffrey Epstein als großer Krisenmanager. In einer Sitzung im Situation Room wurden sogar unbewiesene Vorwürfe von Epstein-Opfern diskutiert. Demnach soll Trump die Brustwarzen einer jungen Frau sehr aggressiv malträtiert haben. Die Rolle von Vance steht nun im Fokus, da Trump ihn jüngst als möglichen Favoriten im Kampf um seine Nachfolge bezeichnete.

Während seine engsten Berater den damals explodierenden Epstein-Skandal als alte Gerüchte abtaten, verlangte Vance bei Krisentreffen ohne Trump volle Transparenz. Er argumentierte, sogar das Brustwarzen-Drama solle öffentlich gemacht werden - der Boss habe schon Schlimmeres überstanden. Eindringlich warnte der Stellvertreter: Der Skandal sei ein riesiges Problem - für Trumps Präsidentschaft und besonders für seine MAGA-Bewegung. Politisch brisant wirkt das jetzt genauer beschriebene Wirken von Vance hinter den Kulissen.

Der Marines-Veteran, Bestsellerautor und Ex-Senator versteht sich offenbar als Trumps authentischster MAGA-Erbe - als Kronprinz, mit einem Ohr bereits näher an der Basis als der Präsident selbst. In den Machtkorridoren Washingtons wird getuschelt: Nutzt Vance Trumps möglichen Makel in der Epstein-Causa sogar für seine eigene Präsidentschaftskandidatur 2028? Vance jedenfalls warnte, wie stark es während des Epstein-Mauerns des Weißen Hauses im vergangenen Sommer an der Basis brodelte. Vance argumentierte: Nur eine Flucht nach vorne, also volle Transparenz, könne den Skandal entschärfen.

Als erhoffter America-First-Hüter will Vance besonders bei den Vorwahlen die Pole-Position einnehmen. Bei diesen Urnengängen entscheiden republikanische Wähler, wer für die Partei in die Präsidentschaftswahl im November 2028 zieht. Trump darf wegen der Begrenzung auf maximal zwei Amtszeiten nicht mehr antreten. Entscheidend sind dabei die Kern-MAGA-Wähler - heute der dominante Block der Republikaner.

Vance erhofft sich mit seinem direkten Draht zur Basis Vorteile, besonders gegenüber dem erwarteten Hauptrivalen, Außenminister Marco Rubio. Auffällig: Vance ging zuletzt auch bei anderen bei der Basis unpopulären Punkten der Trump-Politik auf Distanz. Vor allem beim Iran-Krieg agierte er als Bremser. Klar ist: Der Machtkampf um die Trump-Nachfolge hat längst begonnen





BILD / 🏆 82. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Donald Trump JD Vance Epstein-Causa MAGA-Bewegung Vizepräsident Präsidentschaftskandidatur America-First-Hüter Machtkampf Trump-Nachfolge

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Melinda Gates bricht ihr Schweigen: So sehr leidet sie noch unter EpsteinIn einem emotionalen Interview spricht Melinda Gates offen über ihre traumatischen Erlebnisse mit Jeffrey Epstein und fordert eine Reform des Justizsystems.

Read more »

Mehrheit der Frauen ist das Geschlecht des Bundespräsidenten egalBerlin - Ende Januar 2027 wählt die Bundesversammlung eine Nachfolge für Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier - aber die Frage, ob dann erstmals eine Frau ins höchste Staatsamt einziehen sollte, spielt

Read more »

Interview: Melinda Gates spricht unter Tränen über EpsteinMelinda Gates gewährt seltene Einblicke in ein schwieriges Kapitel: Sie spricht über die belastenden Epstein-Verbindungen ihres Ex-Mannes.

Read more »

Monatliche Ausschüttungen und defensive Optionsstrategie: Warum der Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund (EOS) für Ruheständler an Attraktivität gewinntDer Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund (EOS) bietet einkommensorientierten Anlegern eine Kombination aus monatlichen Ausschüttungen und reduzierter Volatilität durch eine systematische Covered-Call-Strategie.

Read more »