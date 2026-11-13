Die Künstlerin Lisa Seebach erhält eine neue Bronze-Skulptur im Walk of Modern Art Potsdam. Die Installation Club Herbarium (Fast) wird am Alten Fahrt aufgestellt und kostet 15000 Euro.

Die Künstlerin Lisa Seebach wird ihre dritte Skulptur in Potsdam aufstellen. Seit diesem Jahr sind ihre Arbeiten bereits im Park der Villa Schöningen unter dem Titel "Future Healing Pills" zu sehen. Nun plant die Stadt eine weitere Installation im öffentlichen Raum.

Neue Bronze-Installation am Alten Fahrt

Die Stadt Potsdam wird die Skulptur "Club Herbarium (Fast)" von Lisa Seebach im Rahmen des Walk of Modern Art aufstellen. Der Standort befindet sich an der Alten Fahrt in Potsdam. Damit wird ein weiterer Platz für zeitgenössische Kunst im Stadtgebiet gesichert.

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Standort und Vorgängerin Stella Hamberg

Die neue Arbeit wird auf dem Sockel platziert, der bis zum Frühjahr von der Bronzefigur "Berserker" von Stella Hamberg besetzt war. Die Bronzefigur wurde zuvor an diesem Standort präsentiert. Jetzt übernimmt Lisa Seebach diesen Platz für ihre eigene künstlerische Intervention im Stadtbild.

Budget und technische Details

Die Fachbereichsleiterin Birgit-Katherine Seemann bestätigte, dass das Budget von 15.000 Euro für die Umsetzung im laufenden Jahr verfügbar ist. Die Skulptur verzichtet auf Monumentalität. Es handelt sich um einen silbern patinierten Bronzeguss. Die Form greift vor Ort gefundene Gegenstände auf. Der Beirat für Kunst im öffentlichen Raum hat das Projekt befürwortet.

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Hintergrund und Künstlerprofil

Lisa Seebach wurde 1981 in Köln geboren. Sie studierte an der Hochschule für Bildende Künste in Braunschweig. Die Künstlerin erhielt bereits mehrere Preise für ihre Arbeiten. Sie lebt derzeit in Potsdam. Im Park der Villa Schöningen sind seit diesem Jahr drei Skulpturen unter dem Titel "Future Healing Pills" zu bewundern. Diese zeigen Mittelklassewagen, auf deren Dächern riesige Silberobjekte geparkt sind.

Kulturausschuss und öffentliche Wahrnehmung

Im jüngsten Kulturausschuss wurde bekannt, dass die neue Arbeit von Lisa Seebach Teil des Walk of Modern Art wird. Die Institution soll eine permanente Präsenz zeitgenössischer Kunst in Potsdam gewährleisten. Die Stadt nutzt die Infrastruktur bereits für andere Künstler. Letztens war die Stadt auf dem Walk of Modern Art zu sehen.