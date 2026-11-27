Der Tankrabatt läuft aus, der Spritpreisdeckel kommt: Ab Januar gelten neue Regeln an der Zapfsäule. Doch eine Garantie für günstigere Preise gibt es nicht.

Der Tankrabatt läuft aus, der Spritpreisdeckel kommt: Ab Januar gelten neue Regeln an der Zapfsäule. Doch eine Garantie für günstigere Preise ist die Obergrenze nicht.

Ab dem 1. Januar 2027 soll eine staatliche Preisobergrenze für Benzin und Diesel in Deutschland gelten. Damit will die Bundesregierung aus ihrer Sicht überhöhte Aufschläge an Tankstellen begrenzen und Autofahrer angesichts hoher Kraftstoffkosten entlasten. Einen konkreten Höchstpreis gibt es allerdings noch nicht.

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Auch ist offen, welche Tankstellen tatsächlich unter die Regelung fallen. Ein neuer Gesetzentwurf des Bundeswirtschaftsministeriums vom 23. November liefert nun weitere Details. Beschlossen ist das Vorhaben aber noch nicht.