Neue Staffel der 'Rosenheim-Cops': Ein überraschendes Comeback und eine neue Kollegin für Marianne Grasegger

Die Fans der 'Rosenheim-Cops' werden sich auf ein altbekanntes Gesicht freuen, da eine Nachfolgerin für den Posten als Polizeisekretärin gefunden wurde. Die neue Staffel der 'Rosenheim-Cops' wird sicherlich wieder spannend und voller Überraschungen sein.

In der neuen Staffel der beliebten ZDF-Serie ' Rosenheim-Cops ' erwartet die Fans neben einigen Abschieden auch ein überraschendes Comeback. Die Fans werden sich auf ein altbekanntes Gesicht freuen, da eine Nachfolgerin für den Posten als Polizeisekretärin gefunden wurde.

Sarah Thonigs Rolle wird in Staffel 26 von Christin Lange übernommen. Doch damit tut sich natürlich ein neues Problem auf, da wieder eine Stelle frei ist. Marianne Grasegger, gespielt von Ursula Maria Burkhart, wird in der neuen Staffel eine Kollegin oder einen Kollegen erhalten. Doch wer fortan die Besucher des Kommissariats gemeinsam mit Marianne in Empfang nehmen wird, bleibt noch ein Geheimnis.

Die Produktion der 'Rosenheim-Cops' gab nun Entwarnung, indem sie mitteilte, dass Marianne Grasegger in der neuen Staffel eine Kollegin oder einen Kollegen erhalten wird. Doch wer dieser neue Mitarbeiter ist, bleibt vorerst ein Rätsel. Die Fans werden sich also auf ein altbekanntes Gesicht freuen, da eine Nachfolgerin für den Posten als Polizeisekretärin gefunden wurde. Die neue Staffel der 'Rosenheim-Cops' wird sicherlich wieder spannend und voller Überraschungen sein





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