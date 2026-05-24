Die neue Staffel von "Das große Backen – Die Profis" startet Ende Mai 2026. Die Sendung, die auf dem britischen Format "The Great British Bake Off" basiert, präsentiert wieder drei Juroren. Die Jury besteht aus Christian Hümbs, Bettina Schliephake-Burchardt und Günther Koerffer.

Die neue Staffel von "Das große Backen – Die Profis" startet Ende Mai 2026 . Die Sendung, die auf dem britischen Format "The Great British Bake Off" basiert, präsentiert wieder drei Juroren.

Die Jury besteht aus Christian Hümbs, Bettina Schliephake-Burchardt und Günther Koerffer. Sie werden die Leistungen der Kandidaten bei "Das große Backen – Die Profis" 2026 bewerten. Das Preisgeld beträgt 10.000 Euro für den guten Zweck. Der Sieger oder die Siegerin erhält den "Goldenen Cupcake".

Die Sendung wird wie gewohnt im Programm von ausgestrahlt. Acht Profibäckerinnen und Profibäcker treten in verschiedenen Herausforderungen gegeneinander an und präsentieren ihr handwerkliches Können. Die Bewertung wird erneut von drei erfahrenen Jurymitgliedern übernommen. Christian Hümbs ist Chef-Patissier im Dolder Grand Hotel in Zürich.

Bettina Schliephake-Burchardt ist eine Hamburger Konditormeisterin und wurde 2016 zur ersten Europäerin, die die Prüfung zur "Certified Master Sugar Artist" (CMSA) der US-amerikanischen ICES ablegte. Günther Koerffer ist ein schwedischer Konditor und Hofkonditor des schwedischen Königshauses. Er schuf 2010 die größte royale Hochzeitstorte der Welt. Die Sendung "Das große Backen – Die Profis" 2026 wird Ende Mai 2026 ausgestrahlt.

Die Übertragung erfolgt wie gewohnt im Programm von. Die Leistungen der Kandidaten bei "Das große Backen – Die Profis" 2026 werden von einer dreiköpfigen Jury bewertet, die wir Ihnen hier in diesem Artikel näher vorstellen. Ende Mai 2026 wird eine neue Staffel der Sendung "Das große Backen – Die Profis" ausgestrahlt. Die Übertragung erfolgt wie gewohnt im Programm von.

Acht Profibäckerinnen und Profibäcker treten in verschiedenen Herausforderungen gegeneinander an und präsentieren ihr handwerkliches Können. Die Bewertung wird erneut von drei erfahrenen Jurymitgliedern übernommen: Christian Hümbs, Bettina Schliephake-Burchardt und Günther Koerffer beurteilen Technik, Ausführung und Kreativität der Kandidatinnen und Kandidaten. Die Sendung "Das große Backen – Die Profis" 2026 wird Ende Mai 2026 ausgestrahlt. Die Übertragung erfolgt wie gewohnt im Programm von.

Die Leistungen der Kandidaten bei "Das große Backen – Die Profis" 2026 werden von einer dreiköpfigen Jury bewertet, die wir Ihnen hier in diesem Artikel näher vorstellen. Die Jury besteht aus Christian Hümbs, Bettina Schliephake-Burchardt und Günther Koerffer. Sie werden die Leistungen der Kandidaten bei "Das große Backen – Die Profis" 2026 bewerten. Das Preisgeld beträgt 10.000 Euro für den guten Zweck. Der Sieger oder die Siegerin erhält den "Goldenen Cupcake"





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