Ab Dezember 2026 gilt in Spanien eine neue Mehrwertsteuer auf bestimmte Ferienvermietungen. Das betrifft auch deutsche Eigentümer auf Mallorca.

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Bestätigen Sie Ihre Anmeldung zum Newsletter, indem Sie auf den Link in der E-Mail klicken. Ab dem 1. Dezember 2026 soll auf bestimmte touristische Vermietungen eine spanische Mehrwertsteuer von zehn Prozent erhoben werden. Die Regelung betrifft möblierte Wohnungen und Apartments, die für maximal 30 Nächte vermietet werden.

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Nach Angaben des Wohnungsministeriums könnten allein auf den Balearen bis zu 26.143 touristische Unterkünfte betroffen sein, wie das „Mallorca Magazin“ berichtet. Auch Eigentümer mit Wohnsitz außerhalb Spaniens müssen die neuen Vorgaben beachten. Bislang waren private Ferienvermietungen in vielen Fällen von der Mehrwertsteuer befreit, sofern keine zusätzlichen Dienstleistungen wie in Hotels angeboten wurden.kann sich die neue Abgabe direkt auf den Mietpreis auswirken.