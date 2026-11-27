Spirituosen und Limos könnten teurer werden, Strom dagegen günstiger. Was der Haushalt 2027 für Bürger bedeutet.

Bundeskanzler Friedrich Merz und Finanzminister Lars Klingbeil beraten sich während einer Plenarsitzung im Deutschen Bundestag in Berlin. Bundeshaushalt 2027: Der Bundestag entscheidet am Freitag über Rekordausgaben.

Während einige Getränke teurer werden könnten, soll es an anderer Stelle Entlastungen geben. Wenn der Bundestag heute abschließend über den Haushalt abstimmt, dann geht es nicht nur um den Etat der Ministerien für 2027. Es geht um neue Steuern – und eine Debatte, die auch jetzt noch nicht beendet ist. Was das Parlament entscheidet:Aus dem Kernhaushalt soll der Bund im nächsten Jahr rund 556 Milliarden Euro ausgeben dürfen.

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Dazu kommen Mittel aus Sondertöpfen, die neben dem Haushalt laufen. Insgesamt hat der Bund damit so viel Geld zur Verfügung wie noch nie zuvor in einem Jahr. 123 Milliarden werden über Schulden finanziert. Mehr als ein Drittel fließt in den Arbeits- und Sozialetat, aus dem die Regierung etwa Geld zur Rentenversicherung zuschießt. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Verteidigung: Die Ausgaben sollen auf fast 140 Milliarden Euro steigen – und damit auf einen Höchststand seit Ende des Kalten Krieges.