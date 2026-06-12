Neue Strandregeln in Sardinien: Sonnenschirme nur für Kinder und Rentner erlaubt?

Ein umstrittenes Sonnenschirmverbot am Strand Punta Molentis auf Sardinien sorgt für Spott und Kritik. Während Kinder und Rentner Schirme nutzen dürfen, bleibt anderen Badegästen der Sonnenschutz verwehrt. Die Behörden berufen sich auf Naturschutz.

An einem der schönsten Strände Sardinien s sorgt eine neue Verordnung für hitzige Diskussionen und jede Menge Spott. Der Strand Punta Molentis im Ferienort Villasimìus hat für diesen Sommer strenge Regeln erlassen, die vor allem das Aufstellen von Sonnenschirmen betreffen.

Während Kinder unter 10 Jahren und Menschen über 65 Jahren einen Sonnenschirm aufstellen dürfen, ist dies für alle anderen Badegäste zwischen 10 und 65 Jahren strikt untersagt. Familien sind zudem auf einen einzigen Schirm beschränkt. Auch Pavillons, Zelte und andere Schattenspender sind verboten. Das sorgt für Unverständnis bei Touristen und Einheimischen gleichermaßen.

Die neuen Vorschriften betreffen nicht nur den Sonnenschutz. Der Zugang zum Strand ist nur nach vorheriger Reservierung möglich und auf die Zeit zwischen 8 Uhr und 20.30 Uhr beschränkt.

Zudem wird ein Eintritt von zehn Euro pro Person fällig. Die Regelungen gelten bis Ende Oktober. Die Behörden begründen die Maßnahmen mit dem Schutz der Natur, denn der Strand befindet sich in einem Naturschutzgebiet. Bereits im Juli vergangenen Jahres wurde der Strand nach einem verheerenden Waldbrand geschlossen, der große Schäden angerichtet hatte.

Auch außergewöhnliche Meereswetterereignisse hätten die Verantwortlichen dazu veranlasst, strengere Schutzmaßnahmen einzuführen. Die Gemeinde erklärte in einer Mitteilung, man müsse die Auswirkungen menschlicher Aktivitäten begrenzen, um die natürliche Schönheit des Gebiets für künftige Generationen zu bewahren. Diese Begründung stößt jedoch bei vielen auf wenig Gegenliebe. In sozialen Netzwerken machen sich Nutzer über das Sonnenschirmverbot lustig.

Ein Kommentator schrieb: Um einen Schirm aufzustellen, muss ich mir ein Kind mieten? Ein anderer scherzte: Also muss ich, um mit Sonnenschirm an den Strand zu gehen, entweder meinen Opa mitbringen oder bis morgen ein Kind bekommen? Viele Nutzer äußern zudem Sorgen wegen möglicher Gesundheitsrisiken durch die starke Sonneneinstrahlung. Einige rufen sogar zum Boykott des Strandes auf und kündigen an, stattdessen andere Strände zu besuchen, an denen sie sich besser vor der Sonne schützen können.

Der Fall zeigt, wie weit manche Urlaubsorte inzwischen gehen, um ihre Strände zu schützen. Auch am Strand von Jesolo nahe Venedig wurden die Kapazitäten reduziert: Dort haben die Behörden die Zahl der Liege- und Sonnenschirmplätze um 20.000 verringert, um mehr Platz zwischen den Gästen zu schaffen. Gleichzeitig steigt der Druck auf Italiens öffentliche Strände, da private Strandclubs immer teurer werden. Nach Angaben der Verbraucherschutzorganisation Altroconsumo sind die Preise für Stranddienstleistungen in den letzten Jahren deutlich gestiegen.

Die Situation am Punta Molentis ist daher nur ein weiteres Beispiel für die zunehmenden Einschränkungen an italienischen Stränden, die sowohl dem Naturschutz als auch dem Massentourismus geschuldet sind. Die Debatte über die richtige Balance zwischen Schutz und Zugänglichkeit wird wohl noch länger anhalten





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