Neue Studie: Mittel gegen Verstopfung könnte Depressionssymptome lindern

Eine neue Studie der University of Oxford und der University of Birmingham liefert Hinweise darauf, dass Prucaloprid, ein Mittel gegen Verstopfung, auch bei Menschen mit Depressionssymptomen wirksam sein könnte.

Menschen, die eine Depression bereits überwunden haben, kämpfen oft noch mit Konzentrationsproblemen, Gedächtnislücken oder einem Gefühl von Nebel im Kopf. Eine neue Studie liefert nun Hinweise, dass ein Mittel gegen chronische Verstopfung diese kognitiven Restsymptome lindern könnte.

Forscher der University of Oxford und der University of Birmingham untersuchten den Wirkstoff Prucaloprid, der bereits zur Behandlung von Verstopfung zugelassen ist. Die Ergebnisse wurden in der Fachzeitschrift Nature Communications veröffentlicht. Die Forscher untersuchten 64 Personen, die bereits eine Depression überwunden hatten, deren Erkrankung aber bereits abgeklungen war. Die Teilnehmer erhielten nach dem Zufallsprinzip entweder zwei Milligramm Prucaloprid oder ein Placebo - für sieben bis zehn Tage.

Vor und nach der Einnahme absolvierten sie Tests zu Gedächtnis, Aufmerksamkeit, Verarbeitungsgeschwindigkeit und emotionaler Wahrnehmung. Dabei schnitt die Prucaloprid-Gruppe in mehreren Bereichen besser ab als die Placebo-Gruppe. Die Teilnehmer konnten sich zuverlässiger an zuvor gehörte Wörter erinnern und reagierten bei Aufgaben zum Arbeitsgedächtnis schneller.

Zudem erkannten sie Emotionen auf Gesichtern häufiger korrekt. Prucaloprid aktiviert den sogenannten 5-HT4-Rezeptor, eine Andockstelle für den Botenstoff Serotonin. Dieser spielt nicht nur für die Stimmung eine Rolle, sondern auch für Lernen, Gedächtnis und die Kommunikation zwischen Nervenzellen. Frühere Untersuchungen an Mäusen hatten bereits darauf hingedeutet, dass die Aktivierung dieses Rezeptors die Anpassungsfähigkeit des Gehirns unterstützen könnte.

Die aktuelle Studie liefert nun erste Hinweise darauf, dass sich dieser Ansatz auch beim Menschen auf bestimmte Denkleistungen auswirken könnte. Die Studie war klein und lief nur über wenige Tage.

Zudem wurden nur junge bis mittelalte Personen untersucht. Dennoch kann auf der Basis der aktuellen Untersuchung weitergeforscht werden, um zu klären, ob der Effekt anhält, auch bei aktuell depressiven und älteren Menschen auftritt und welche Folgen eine längere Einnahme haben könnte





BILD / 🏆 82. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Depression Prucaloprid Verstopfung 5-HT4-Rezeptor Serotonin

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Steht nicht beim Deo: Überraschendes Mittel aus der Drogerie hilft an heißen TagenDie Sommersonne hebt oft die Laune - wenn da nicht das Schwitzen wäre. Wenn das Deo nicht mehr hilft, probieren Sie dieses kuriose Produkt aus der Drogerie.

Read more »

Ameisen im Garten: Mit einem Mittel aus der Küche vertreiben Sie die Insekten schnellSteigen die Temperaturen, sind Ameisen auf Balkon, Terrasse und im Garten oft schnell zur Stelle. Knoblauch kann dabei helfen, die Tiere auf natürliche Weise fernzuhalten und die Routen der Insekten zu unterbrechen.

Read more »

Das (mit Abstand) wichtigste Anti-Aging-Mittel ist ...Viele vergessen es, dabei ist es das wichtigste Anti-Aging-Mittel überhaupt. Welches es ist? Hier kommt die Antwort

Read more »