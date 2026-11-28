Forschungsergebnisse zeigen, dass der Zeitpunkt der ersten Mahlzeit das Sterberisiko beeinflusst. Experten warnen vor starren Regeln und betonen individuelle Faktoren.

Wissenschaftliche Untersuchungen werfen ein neues Licht auf die lange diskutierte Bedeutung des Frühstück s. Eine aktuelle Analyse der Daten von 31.044 US-Amerikanern ab 40 Jahren offenbart signifikante Zusammenhänge zwischen dem Zeitpunkt der ersten Mahlzeit und der Mortalität. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass der Start in den Tag eine Rolle für die langfristige Gesundheit spielt, auch wenn Kausalzusammenhänge nicht eindeutig bewiesen sind.

Studie zu 31.044 Teilnehmern zeigt klare Trends

Die untersuchte Kohorte wurde im Durchschnitt über 8,6 Jahre beobachtet, wobei 7129 Teilnehmer in diesem Zeitraum verstarben. Die Daten legen nahe, dass ein späterer Beginn der Nahrungsaufnahme mit einem steigenden Sterberisiko verbunden ist. Im Vergleich zu Personen, die zwischen 7 und 8 Uhr zum ersten Mal aßen, lag das Risiko bei einem Start zwischen 8 und 10 Uhr um 10 Prozent höher. Für diejenigen, die ihre erste Mahlzeit zwischen 10 und 12 Uhr einnahmen, erhöhte sich das Risiko um 19 Prozent. Wer erst nach 12 Uhr speiste, wies ein um 29 Prozent erhöhtes allgemeines Sterberisiko auf.

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Höhere Risiken für Herz-Kreislauf-Erkrankungen

Neben dem allgemeinen Sterberisiko treten bei einem späten Start spezifische Gefahren für das kardiovaskuläre System zutage. Die Analyse zeigt, dass Menschen, die erst nach 12 Uhr ihre erste Mahlzeit zu sich nahmen, ein um 46 Prozent höheres Risiko hatten, an einer Herz-Kreislauf-Erkrankung zu versterben. Diese signifikante Zunahme der Gefahrenquote unterstreicht die potenziellen negativen Auswirkungen des verzögerten Essensbeginns auf die Gefäßgesundheit und die allgemeine körperliche Widerstandsfähigkeit im Alter.

Einschränkungen und andere Einflussfaktoren

Trotz dieser klaren statistischen Muster betonen Wissenschaftler, dass ein späterer Essensstart nicht automatisch die Ursache für höhere Sterblichkeit ist. Es besteht die Möglichkeit, dass zugrundeliegende Krankheiten, Schlafgewohnheiten oder der gesamte Lebensstil die Unterschiede erklären. Eine Korrelation beweist keine Kausalität, sodass andere gesundheitsrelevante Variablen in die Bewertung einbezogen werden müssen, um ein vollständiges Bild der gesundheitlichen Situation der Teilnehmer zu erhalten.

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Ergebnisse einer zweiten Untersuchung mit 7074 Erwachsenen

Eine weitere Studie, die 7074 Erwachsene im Alter von 40 bis 65 Jahren einbezog, liefert ergänzende Hinweise auf den Zusammenhang zwischen Essrhythmus und Körpergewicht. Teilnehmer, die früher frühstückten und auch ihre Abendmahlzeit früher einnahmen, hatten fünf Jahre später im Durchschnitt einen niedrigeren Body-Mass-Index. Auch hier gilt die wissenschaftliche Vorsicht: Die Studie zeigt einen statistischen Zusammenhang, beweist aber nicht, dass frühes Essen allein automatisch zu einem schlankeren Körper führt.

Experteneinschätzung von Dr. Arne Astrup

Der dänische Ernährungsforscher Dr. Arne Astrup, 71, warnt davor, aus den neuen Ergebnissen starre Ernährungsregeln abzuleiten. In einem Interview mit der dänischen Tageszeitung "Politiken" betonte er, dass es keine Beweise für einen für alle geltenden Ansatz gibt. Er rät dazu, frühstücken zu können, wenn man sich dabei wohlfühlt, und das Frühstück auszulassen, wenn kein Hunger besteht. Astrup kritisiert nicht jene, die sich anders entscheiden, und warnt davor, das Fasten oder frühes Essen zur neuen eisernen Regel zu erheben, da vieles in der Forschung noch ungeklärt ist.