Neue Studien und Erkenntnisse in der Medizin

Neue Studien belegen Vorteile für das Überleben bei Prostatakrebsscreening und -behandlung. Zudem gibt es Erkenntnisse zur Prophylaxe rezidivierender Harnwegsinfekte, zur Wirksamkeit bewährter Antibiotika und zur Behandlung des Claudin-18.2-positiven, fortgeschrittenen Adenokarzinoms des Magens und des gastroösophagealen Übergangs (AEG).

Immuntherapien haben die Behandlung des Endometriumkarzinoms (EC) maßgeblich verändert. Der Newsletter "Allgemeinmedizin" berichtet über praxisnahe Berichte, Tipps und relevante Neuigkeiten aus dem Spektrum der internistischen und hausärztlichen Medizin





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