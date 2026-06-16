Neue Surface-Modelle mit Snapdragon-X2-Prozessoren: Vorteile bei CPU- und GPU-Leistung

Microsoft stellt neue Surface-Modelle mit Snapdragon-X2-Prozessoren vor. Die Geräte sollen im Vergleich zur letzten Generation deutliche Vorteile bei CPU- und GPU-Leistung mit sich bringen. Die Surface-Modelle sind in verschiedenen Varianten erhältlich und bieten unterschiedliche Konfigurationen. Die Geräte sind mit verschiedenen Speicherkapazitäten und RAM-Ausstattungen erhältlich und bieten auch verschiedene Bildschirme und Akkulaufzeiten.

Microsoft stellt Surface -Modelle mit Snapdragon-X2 -Prozessoren vor. Die neuen Surface -Modelle sollen im Vergleich zur letzten Generation deutliche Vorteile bei CPU - und GPU -Leistung mit sich bringen. Das Surface Pro startet in Deutschland ab 1.599 Euro, der Surface Laptop ab 1.699 Euro respektive 1.799 Euro.

Das Surface Pro mit Snapdragon X2 Plus ist mit 16 GB RAM und 256-GB-SSD ab 1.599 Euro erhältlich. Das Gerät lässt sich maximal auf 24 GB RAM und 512-GB-SSD für 2.149 Euro aufrüsten. Darüber sitzt das Surface Pro mit Snapdragon X2 Elite ab 1.899 Euro mit 16 GB RAM und 512-GB-SSD. Diese Variante erlaubt größere Konfigurationen bis hinauf zu 64 GB RAM und 1-TB-SSD für 3.699 Euro.

Hinzu kommen (optional) Kosten für Tastatur (159,99 Euro) und Surface Slim Pen (129,99 Euro)





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Surface Snapdragon-X2 CPU GPU Microsoft

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