Eine neue Task Force im US-Kongress soll die Freigabe von Regierungsgeheimnissen vorantreiben und insbesondere die Wahrheit über den Kennedy-Mord und Ufos aufdecken. Die republikanische Abgeordnete Anna Paulina Luna leitet die Task Force und betont die Notwendigkeit von Transparenz in der Regierung.

Um den Geheimnissen auf den Grund zu gehen, hat der US-Kongress jetzt eine neue „Task Force zur Freigabe von Regierungsgeheimnisse n“ eingerichtet. Vorsitzende dieser Enthüllungs-Gruppe ist die republikanische Abgeordnete von Florida Anna Paulina Luna – ein ehemaliges Model.

Wie Luna gemeinsam mit dem Vorsitzenden des „House Oversight Committee“, dem republikanischen Abgeordneten James Comer, erklärte, habe man bereits Briefe an die zuständigen Behörden und Geheimdienste verschickt, um die Freigabe entsprechender Dokumente in die Wege zu leiten. \ „Zu lange wurde der amerikanische Geist durch Geheimhaltung beschwichtigt“, erklärte Luna. „Von einer Regierung, die es sich in diesen Schatten viel zu bequem gemacht hat und der Öffentlichkeit jene Transparenz, die sie eigentlich verdient, vorenthalten hat.“ Die Einrichtung der Task Force folge auf die Anordnung von Präsident Donald Trump (78), die Akten zur Ermordung von Präsident John F. Kennedy freigeben soll. \ Die Task Force möchte sich in ihrer ersten Anhörung im März zunächst mit dem Kennedy-Mord befassen. Dazu wolle man laut Luna Zeugen laden, die im Operationssaal des Parkland Memorial Hospitals in Dallas (US-Bundesstaat Texas) anwesend waren, in dem JFK am 22. November 1963 starb. „Es gibt Leute (...) die tatsächlich im Raum waren, im Operationssaal, in den er direkt nach der Schießerei gebracht wurde“, sagte Luna. „Wir hoffen, dass wir diese Leute als Zeugen vor Gericht bringen können. Und diese Anhörungen werden öffentlich sein.“ Denn entgegen bisheriger Erkenntnisse, dass der Attentäter Lee Harvey Oswald als Einzeltäter Kennedy erschoss, zieht Luna die Möglichkeit in Erwägung „dass es zwei Schützen gab, und wir werden so bald wie möglich weitere Informationen aufdecken.“ Trotz dieser steilen These unterstrich Luna, dass man nicht Verschwörungstheorien untersuchen wolle, sondern, dass man der Wahrheit zu zahlreichen Themen von öffentlichem Interesse verpflichtet sei. Im Besitz der US-Regierung will die Taskforce auf den Grund gehen. Gerade wenn es um Ufos und UAP (unidentifizierte anomale Phänomene) gehe, sei das bislang größte Problem die Auskunftsverweigerung zuständiger Stellen und die gezielte Verunsicherung der amerikanischen Öffentlichkeit gewesen, so Luna weiter. Ob die Menschheit aber jemals die Wahrheit über Ufos erfahren wird, steht im wahrsten Sinne des Wortes in den Sternen..





