Neue Technologie verbessert die Effizienz von OP-Robotern in der Medizin

Ein interdisziplinäres Forschungsteam der Technischen Universität München hat ein Konzept entwickelt, das die Effizienz von datenintensiven, ferngesteuerten chirurgischen Eingriffen in der Medizin deutlich steigern kann. Durch die dynamische, intelligente Verteilung von Rechenkapazitäten im laufenden Betrieb können bis zu 40 Prozent mehr medizinische Anwendungen gleichzeitig ausfallsicher betrieben werden.

Die fortschreitende Vernetzung in der Medizin bringt neue Herausforderungen mit sich, insbesondere bei komplexen, ferngesteuerten chirurgischen Eingriffen. Diese datenintensiven Dienste erfordern eine zuverlässige und zeitgleiche Abwicklung, die herkömmliche Telekommunikationsnetze überfordern kann.

Das Problem liegt nicht unbedingt in der mangelnden Bandbreite, sondern in der Verteilung der Rechenleistung. Ein interdisziplinäres Forschungsteam der Technischen Universität München (TUM) hat ein Konzept entwickelt, das die Effizienz deutlich steigern und bis zu 40 Prozent mehr medizinische Anwendungen gleichzeitig ausfallsicher betreiben kann. Der neue Ansatz basiert auf dem Konzept des sogenannten In-Network Computing in Kombination mit flexibler Migration von Softwarefunktionen. Medizinische Anwendungen werden in modulare Bausteine zerlegt, die flexibel im gesamten Netzwerk platziert werden können.

Das System muss in Sekundenbruchteilen entscheiden, wo eine bestimmte Anwendung am besten ausgeführt wird. Zur Auswahl stehen verschiedene Ebenen: direkt an den Medizingeräten am Krankenbett, auf einem lokalen Server im Operationssaal, an einem nahegelegenen regionalen Netzknoten oder in einem entfernten Rechenzentrum. Je näher die Datenverarbeitung am Behandlungsort stattfindet, desto geringer sind die Latenzzeiten und desto zuverlässiger lässt sich hohe Übertragungsgeschwindigkeit erreichen.

Das mathematische Optimierungsmodell der TUM-Wissenschaftler berechnet kontinuierlich im Hintergrund, welche Anwendungen gerade aktiv sind, welche Priorität sie besitzen und welche Ressourcen im Gesamtnetz verfügbar sind. Daraufhin verlagert es Softwareprozesse dynamisch dorthin, wo sie in aktuell den größten Nutzen stiften und die geringsten Migrationskosten verursachen. Für die Praxis würde das Verfahren eine neue Form der Flexibilität im Mobilfunknetz bedeuten. Künftige 6G-Netze müssen mitdenken und eigenständig Prioritäten setzen.

Wenn etwa ein chirurgischer Eingriff Priorität verlangt, schaufelt das Netz automatisch Ressourcen frei, indem es weniger zeitkritische Prozesse auf weiter entfernte Server im Hintergrund verschiebt. Um diese Aufgabe in Echtzeit bewältigen zu können, haben die Wissenschaftler einen maßgeschneiderten Algorithmus entwickelt, der die Qualitätsstufen der einzelnen Dienste im Millisekundentakt anpasst. In umfangreichen Computersimulationen hat das Team die Effizienz dieser Methode bestätigt.

Die Beteiligten wollen nun in weiteren Tests unter realen klinischen Bedingungen ausloten, ob ihr Mechanismus tatsächlich als Fundament für flächendeckende digitale Gesundheitsversorgung taugt





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