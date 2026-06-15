Die Fans von Bayer Leverkusen sind aufgeregt wie die neue Saison aussehen wird Im Internet kursiert ein Foto das die vier vermeintlichen neuen Trikots der Mannschaft zeigt Nach Informationen von BILD soll das Heimtrikot im Juli offiziell präsentiert werden

Jedes Jahr im Sommer beschäftigt kein Thema die Fans mehr wie sehen die Trikots für die neue Saison aus Im Internet kursiert derzeit ein Foto auf dem die vier vermeintlich neuen Trikots von Bayer Leverkusen für die Spielzeit 2026/27 zu sehen sind Nach BILD-Informationen ist das Shirt mit den rot-schwarzen Streifen das neue Heimtrikot der Mannschaft Das Trikot soll im Juli offiziell präsentiert werden Auffällig daran ist das Klub-Logo ist nach Jahren wieder in den Originalfarben zu sehen Auswärts wird Leverkusen offenbar in einem weißen Dress mit Blautönten auf den Schultern und Ärmeln auflaufen Das ist auf dem Foto ganz links zu sehen Das Ausweichtrikot im Foto ganz rechts wird wohl ebenfalls in Weiß gehalten Auffallend hierbei ist das Logo vom TSV Bayer 04 Leverkusen aus dem 1996 die Bayer 04 Fußball GmbH hervorging Auch in Leverkusen soll es in der kommenden Saison wieder ein Sondertrikot geben es ist auf dem Foto links neben dem Heimshirt zu sehen Mit diesem in Schwarz-Grau gehaltenen Trikot will der Werksklub ein 40 Jubiläum feiern In der Saison 1986/87 ging die Bayer 04 Fußball GmbH aus dem TSV Bayer 04 Leverkusen hervor Bayer 04 Leverkusen wird also in der Saison 2026/27 ein 40-jähriges Bestehen feiern Bayer 04 Fußball GmbH ist also ein Unternehmen das aus dem TSV Bayer 04 Leverkusen hervorgegangen ist Im Jahr 2026 wird es also Bayer 04 Leverkusen 40 Jahre geben.

Jedes Jahr im Sommer beschäftigt kein Thema die Fans mehr wie sehen die Trikots für die neue Saison aus Im Internet kursiert derzeit ein Foto auf dem die vier vermeintlich neuen Trikots von Bayer Leverkusen für die Spielzeit 2026/27 zu sehen sind Nach BILD-Informationen ist das Shirt mit den rot-schwarzen Streifen das neue Heimtrikot der Mannschaft Das Trikot soll im Juli offiziell präsentiert werden Auffällig daran ist das Klub-Logo ist nach Jahren wieder in den Originalfarben zu sehen Auswärts wird Leverkusen offenbar in einem weißen Dress mit Blautönten auf den Schultern und Ärmeln auflaufen Das ist auf dem Foto ganz links zu sehen Das Ausweichtrikot im Foto ganz rechts wird wohl ebenfalls in Weiß gehalten Auffallend hierbei ist das Logo vom TSV Bayer 04 Leverkusen aus dem 1996 die Bayer 04 Fußball GmbH hervorging Auch in Leverkusen soll es in der kommenden Saison wieder ein Sondertrikot geben es ist auf dem Foto links neben dem Heimshirt zu sehen Mit diesem in Schwarz-Grau gehaltenen Trikot will der Werksklub ein 40 Jubiläum feiern In der Saison 1986/87 ging die Bayer 04 Fußball GmbH aus dem TSV Bayer 04 Leverkusen hervor Bayer 04 Leverkusen wird also in der Saison 2026/27 ein 40-jähriges Bestehen feiern Bayer 04 Fußball GmbH ist also ein Unternehmen das aus dem TSV Bayer 04 Leverkusen hervorgegangen ist Im Jahr 2026 wird es also Bayer 04 Leverkusen 40 Jahre geben





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Bayer Leverkusen Trikots Saison 2026/27 TSV Bayer 04 Leverkusen Bayer 04 Fußball Gmbh 40-Jähriges Bestehen

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