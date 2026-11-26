Washington plant Aufschläge von bis zu 20 Prozent. Warum die EU trotz eines Abkommens alarmiert ist.

Die USA planen neue Importaufschläge von bis zu 20 Prozent. Auch Deutschland ist betroffen. Die EU wehrt sich gegen die Vorwürfe aus Washington. Nächster Zoll-Hammer aus Washington: Die USA wollen neue Sonderzölle gegen die Europäische Union, China und zahlreiche weitere Handelspartner verhängen.

Die geplanten Aufschläge liegen zwischen 15 und 20 Prozent und könnten bereits Anfang Januar in Kraft treten. Aus Deutschland und Brüssel kommt scharfe Kritik. Der US-Handelsbeauftragte Jamieson Greer bezeichnete die geplanten Zölle am Mittwoch als „zielgerichtet“. Im US-Sender CNBC begründete er den Vorstoß mit angeblich illegalen Industriesubventionen anderer Länder.

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Diese würden zu einer Überproduktion führen und den Wettbewerb verzerren. Die EU, China und die deutsche Exportwirtschaft weisen die Vorwürfe entschieden zurück. Insgesamt richten sich die geplanten Aufschläge gegen 14 Volkswirtschaften. Dazu gehören neben den 27 EU-Mitgliedstaaten auch China, Indien, Indonesien, Japan, die Schweiz und Mexiko.