Mit neuen Impfstoffen soll in naher Zukunft gezielt der Tuberkulose (Tb) bei Jugendlichen und Erwachsenen vorgebeugt werden. Die Impfstoffentwicklung umfasst vielfältige Konzepte und immunologische Strategien.

Mit neuen Tb-Impfstoffen soll in naher Zukunft gezielt der Tuberkulose bei Jugendlichen und Erwachsenen vorgebeugt werden. Die Impfstoffentwicklung umfasst vielfältige Konzepte und immunologische Strategien. Registrieren können sich Ärztinnen und Ärzte, Medizinstudierende, Gesundheitsfachkräfte sowie Mitarbeitende politischer Organisationen und Institutionen.

Für einzelne Berufsgruppen ist ein Berufsnachweis erforderlich. Bei Fragen wenden Sie sich gerne an uns. Führt die COVID-19-Impfung häufiger zu anhaltenden Schulterbeschwerden als die Impfung gegen Grippe? Das wurde in einer Bevölkerungsstudie aus den USA untersucht.

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Auch Jahre nach dem Ende der Pandemie sind die Folgen spürbar: Besonders Kinder und sozial benachteiligte Menschen litten unter psychischen und körperlichen Belastungen. In extrem seltenen Fällen können Malignome von Mensch zu Mensch übertragen werden. Wie diese Übertragung erfolgt, ist jedoch unklar. Neue Erkenntnisse aus der Tierwelt könnten Hinweise liefern.