Neue Unruhe um Kanzler Friedrich Merz

Die Debatte um einen möglichen Wechsel an der Spitze der CDU ist längst nicht vom Tisch. Die Union liegt derzeit mit 22 Prozent deutlich hinter der AfD (29 Prozent) in der aktuellen Sonntagsfrage von INSA.

Neue Umfragen und Unruhen um Kanzler Friedrich Merz (70, CDU ) zeigen, dass 53 Prozent der Deutschen glauben, dass ein "Kanzlertausch" die Union nicht weiter nach vorne bringen würde.

Gleichzeitig gibt es 41 Prozent, die denken, dass es durchaus helfen würde, wenn Merz seinen Platz im Kanzleramt räumt. Die Zahlen zeigen, dass die Debatte um einen möglichen Wechsel an der Spitze längst nicht vom Tisch ist. Die Union liegt derzeit mit 22 Prozent deutlich hinter der AfD (29 Prozent) in der aktuellen Sonntagsfrage von INSA. Aus dem Umfeld des Kanzlers wurden die Spekulationen jedoch scharf zurückgewiesen, als "naive Idee".

Auch Wüst selbst bezeichnete die Gerüchte als "Quatsch". Während die Gerüchteküche brodelt, stellen sich führende Christdemokraten demonstrativ hinter Merz. CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann (48) sprach im ZDF von "Scheindebatten". Drei Tage sei er in seinem Wahlkreis unterwegs gewesen, niemand habe ihn auf einen möglichen Kanzlerwechsel angesprochen.

Die Bürger interessierten sich vielmehr für die hohen Energiepreise und die Steuerlast. Auch Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (52, CDU) weist die Kritik an Merz entschieden zurück. Auf die Frage, ob der Kanzler ein Autoritätsproblem habe, antwortete er in der ARD: "Nein, überhaupt gar nicht". Die Diskussion über einen möglichen Austausch an der Regierungsspitze nannte er "ein bisschen absurd" und "eher von außen aufgedrückt".

Aus seiner Sicht habe die Debatte "keinen Wahrheitsgehalt". Für zusätzliche Aufmerksamkeit sorgt ausgerechnet ein Treffen von Merz und Wüst an diesem Montag im sauerländischen Meschede. Beide werden dort zu einer internen Klausur der NRW-CDU erwartet. Nach Angaben aus Parteikreisen ist die Veranstaltung allerdings seit Monaten geplant. Das Treffen habe "nichts mit der aktuellen Lage zu tun"





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