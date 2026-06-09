Neue Verteidigungsstrategie im Prozess um Matthew Perrys Tod: Anwälte bestreiten ärztliches Handeln von Dr. Salvador

Die Anwälte von Dr. Salvador, der im Zusammenhang mit dem Tod von Matthew Perry angeklagt ist, argumentieren, ihr Mandant sei nicht als Arzt, sondern als Dealer aufgetreten. Dies könnte die Strafhöhe beeinflussen. Perry starb 2023 im Alter von 54 Jahren nach langjährigen Suchtkämpfen.

Die Verteidigung von Dr. Salvador , der im Zusammenhang mit dem Tod von Schauspieler Matthew Perry angeklagt ist, stützt sich auf eine neuartige Argumentation, die aus den veröffentlichten Gerichtsdokumenten hervorgeht.

Im Kern behaupten die Anwälte, dass ihr Mandant nicht als Mediziner, sondern lediglich als Lieferant von Ketamin gehandelt habe. Somit sei er nicht als Arzt zu bestrafen, der das Vertrauen eines Patienten missbraucht habe, sondern wie ein gewöhnlicher Dealer zu behandeln. Diese Unterscheidung ist aus Sicht der Verteidigung entscheidend, da sie eine mildere Strafe rechtfertigen könnte.

Gleichzeitig kritisieren sie die Härte des Urteils gegenüber Salvador, das im Vergleich zu den Mitangeklagten Mark Chavez und einer weiteren Person, deren Behandlung ebenfalls angefochten wird, überzogen sei. Salvador selbst hat die Taten in vier Punkten der Ketaminverteilung bereits eingeräumt und konzentriert sich nun ausschließlich auf die Strafzumessung. Matthew Perry, der durch seine Rolle als Chandler Bing in "Friends" weltweite Bekanntheit erlangte, starb am 28. Oktober 2023 im Alter von 54 Jahren.

Sein Leben lang litt er unter Suchtproblemen, die er in seiner Autobiografie "Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing" offen darlegte. Sein Tod lenkte die Aufmerksamkeit auf den Missbrauch von Ketamin als Partydroge und die rechtlichen Konsequenzen für diejenigen, die es illegal beschaffen und abgeben. Die Entwicklungen in diesem Fall zeigen die Komplexität von Straftaten im Zusammenhang mit Drogen und medizinischem Berufsrecht





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