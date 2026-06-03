Die neue Vorabend-Serie 'Frieda - Mit Feuer und Flamme' dreht sich um die Freiwillige Feuerwehr in einem kleinen Ort in der Sächsischen Schweiz. Die Hauptfigur Frieda, eine Krankenschwester, kehrt in ihre Heimat zurück, um die Feuerwehr zu retten, die kurz vor der Schließung steht.

Die neue Vorabend-Serie 'Frieda - Mit Feuer und Flamme' erscheint 2026. Die Handlung dreht sich um die Freiwillige Feuerwehr in einem kleinen Ort in der Sächsischen Schweiz.

Die Hauptfigur Frieda, eine Krankenschwester, kehrt in ihre Heimat zurück, um die Feuerwehr zu retten, die kurz vor der Schließung steht. Sie trifft dabei auf verschiedene Menschen, darunter den Feuerwehrmann Mirko und ihren Ex-Felix, der jetzt Bürgermeister ist. Die Serie zeigt die Herausforderungen, mit denen Frieda konfrontiert wird, während sie sich um die Feuerwehr kümmert und ihr eigenes Leben in Ordnung bringt.

Die Serie startete im Sommer 2026 mit einer Doppelfolge und erscheint seitdem unter der Woche neue Episoden im Doppelfolgen-Format. Die Zuschauer können sich auf insgesamt 162 Folgen freuen





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