Die neue Vorabend-Serie 'Frieda - Mit Feuer und Flamme' nimmt das Thema Feuerwehr, speziell die Freiwillige Feuerwehr, in den Fokus und erzählt aus dem Leben von Krankenschwester Frieda, die in ihre Heimat ins Elbsandsteingebirge zurückkehrt.

Die neue Vorabend-Serie 'Frieda - Mit Feuer und Flamme' erscheint 2026. Hier finden Sie Infos zu Sendeterminen, Handlung, Besetzung und Übertragung der Show. Im Jahr 2026 kommt eine brandneue Vorabend-Serie um die Ecke: 'Frieda - Mit Feuer und Flamme' nimmt das Thema Feuerwehr , speziell die Freiwillige Feuerwehr , in den Fokus und erzählt aus dem Leben von Krankenschwester Frieda, die in ihre Heimat ins Elbsandsteingebirge zurückkehrt.

Dort muss sie feststellen, dass die örtliche Freiwillige Feuerwehr kurz vor der Schließung steht. Für Frieda, die mit der Feuerwehr viele persönliche Erinnerungen verbindet, ist das ein Weckruf, und sie beschließt, für den Erhalt dieser wichtigen Institution zu kämpfen. Doch während sie sich diesem Vorhaben widmet, nimmt das Leben seinen eigenen Lauf. So begegnet sie unter anderem Feuerwehrmann Mirko, der in ihr unerwartete Gefühle weckt, und ihrem Ex Felix, dem aktuellen Bürgermeister, was für zusätzliche Turbulenzen sorgt.

Die Serie kombiniert neben der heimatlichen Idylle und dem Kampf um die Feuerwehr auch den Versuch, das eigene Leben trotz Chaos ins Gleichgewicht zu bringen. Wann läuft 'Frieda - Mit Feuer und Flamme'? Worum genau geht es in der Serie? Die Antworten auf diese Fragen sowie weitere nützliche Informationen rund um Besetzung und Übertragung gibt es hier.

Im Sommer ging die neue Vorabend-Serie 'Frieda - Mit Feuer und Flamme' an den Start. Am 1. Juni 2026 ging es im klassischen Fernsehprogramm los mit der ersten Doppelfolge. Bereits ab Freitag, 29.

Mai 2026, waren die ersten Episoden beim Streaminganbieter am 1. Juni 2026 gefallen. Seitdem erscheinen unter der Woche neue Episoden im Doppelfolgen-Format. Insgesamt können sich die Zuschauerinnen und Zuschauer auf 162 Folgen freuen.

In der folgenden Übersicht finden Sie die Sendetermine der Show. Die Termine werden fortlaufend ergänzt, sodass Sie stets auf dem neuesten Stand sind. Sat.1. Um 'Frieda - Mit Feuer und Flamme' verfolgen zu können, müssen Sie also lediglich zum jeweiligen Sendetermin den Fernseher einschalten und das entsprechende Programm wählen.

Alternativ können Sie auch auf das Streamingportal zurückgreifen. Dort werden die Episoden ebenfalls ausgestrahlt und können flexibel gestreamt werden. Die Intensivkrankenschwester Frieda kehrt ihrem bisherigen Leben den Rücken. Zusammen mit ihrer 18-jährigen Tochter Pippa, kehrt die alleinerziehende Mutter in ihren idyllischen Heimatort Liebitz zurück.

Umgeben vom Elbsandsteingebirge in der Sächsischen Schweiz, fühlt sie sich wieder wie zu Hause, merkt aber schnell, dass ihre Heimat Hilfe benötigt. Denn die örtliche Feuerwehr soll geschlossen werden. Der Ort, an dem Friedas Vater Otto jahrelang als Wehrleiter tätig war und mit dem sie zahlreiche Erinnerungen verknüpft. Hinzu kommt, dass niemand anderes als ihr Ex Felix, und damit auch Pippas Vater, als amtierender Bürgermeister die Schließung initiiert.

Während Frieda also den Entschluss fasst, die Freiwillige Feuerwehr zu retten, erwartet sie nicht, wie chaotisch ihr Leben bald werden soll. Ob die Begegnung mit dem Feuerwehrmann Mirko, der unerwartete Gefühle in ihr auslöst, oder das Auflodern alter Empfindungen gegenüber Felix: Frieda gerät in allerlei emotionales Durcheinander auf ihrem Weg, die Feuerwehr zu retten und den Zusammenhalt in Liebitz zu stärken.

Die neue Vorabend-Serie 'Frieda - Mit Feuer und Flamme' lebt von einer Kern-Crew, die durch die Folgen hinweg immer wiederzusehen ist. Diese Schauspielerinnen und Schauspieler bilden dabei die Besetzung





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