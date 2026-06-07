Neue Vorabend-Serie 'Frieda - Mit Feuer und Flamme' im Jahr 2026

Die neue Vorabend-Serie 'Frieda - Mit Feuer und Flamme' handelt von der Krankenschwester Frieda, die in ihre Heimat zurückkehrt und feststellt, dass die örtliche Freiwillige Feuerwehr kurz vor der Schließung steht.

Die neue Vorabend-Serie 'Frieda - Mit Feuer und Flamme' ist im Jahr 2026 erschienen. Die Serie handelt von der Krankenschwester Frieda, die in ihre Heimat ins Elbsandsteingebirge zurückkehrt und feststellt, dass die örtliche Freiwillige Feuerwehr kurz vor der Schließung steht.

Für Frieda ist das ein Weckruf, und sie beschließt, für den Erhalt dieser wichtigen Institution zu kämpfen. Doch während sie sich diesem Vorhaben widmet, nimmt das Leben seinen eigenen Lauf. So begegnet sie unter anderem Feuerwehrmann Mirko, der in ihr unerwartete Gefühle weckt, und ihrem Ex Felix, dem aktuellen Bürgermeister, was für zusätzliche Turbulenzen sorgt. Die Serie kombiniert neben der heimatlichen Idylle und dem Kampf um die Feuerwehr auch den Versuch, das eigene Leben trotz Chaos ins Gleichgewicht zu bringen.

Die Serie ist ab dem 1. Juni 2026 im klassischen Fernsehprogramm losgegangen und wird unter der Woche neue Episoden im Doppelfolgen-Format erscheinen. Die Zuschauerinnen und Zuschauer können sich auf 162 Folgen freuen





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