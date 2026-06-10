Neue Vorwürfe gegen Kulturstaatsminister Weimer: Mutmaßliche Weitergabe von Presseanfragen an frühere Unternehmenstochter

Der Deutsche Journalisten-Verband wirft Kulturstaatsminister Wolfram Weimer einen möglichen Verstoß gegen das Redaktionsgeheimnis vor. Seine Behörde soll journalistische Anfragen an die Weimer Media Group weitergeleitet haben. Gleichzeitig wurde bekannt, dass Weimer noch nach Amtsantritt in die Kommunikation des Unternehmens eingebunden war. Die Opposition verlangt Aufklärung.

Die Bundesregierung sieht sich mit neuen Vorwürfen bezüglich des Schutzes der Pressefreiheit konfrontiert. Im Zentrum steht Wolfram Weimer , der als Kulturstaatsminister für den Schutz der journalistischen Arbeit verantwortlich ist.

Gleichzeitig muss er klären, ob seine eigene Behörde journalistische Anfragen an ein privates Unternehmen weitergeleitet hat, das er selbst vor seinem Amtsantritt führte. Der Deutsche Journalisten-Verband (DJV) hat nun schwere Vorwürfe erhoben und Aufklärung gefordert. Der Anlass sind Recherchen zu mutmaßlichen Kontakten zwischen dem Büro des Kulturstaatsministers und der Weimer Media Group. Nach Darstellung der taz wurden Informationen aus dem Staatsministerium an das private Unternehmen weitergegeben.

Zudem soll Weimer im November 2025 noch in die Kommunikation der Weimer Media Group eingebunden gewesen sein, obwohl er nach eigenen Angaben seit seinem Amtsantritt keine operative Rolle mehr innehatte. Ein Sprecher des Ministers bestätigte den Austausch, wies aber jeden Rechtsbruch zurück. Der DJV-Bundesvorsitzende Mika Beuster betonte, dass es zum Kern des Redaktionsgeheimnisses gehöre, dass Journalisten bei Recherchen nicht offenlegen müssen, wen sie kontaktieren und welche Fragen sie stellen. Gerade ein ehemaliger Medienmanager wie Weimer müsse dies schützen.

Die Weiterleitung von journalistischen Anfragen an eine Privatfirma, die seinem früheren Einflussbereich unterliegt, sei jedoch ein möglicher Verstoß gegen dieses Grundprinzip. Beuster kritisierte zudem, dass Weimer laut einem Bericht des Tagesspiegels einen Gesetzentwurf für ein Presseauskunftsrecht auf Bundesebene ablehnen soll. Ein solches Gesetz sei seit Jahren überfällig, um die Rechte von Journalisten gegenüber staatlichen Stellen zu stärken. Die neuen Vorwürfe treffen Weimer vor dem Hintergrund früherer Kritik an der Weimer Media Group.

Bereits im Herbst 2025 hatte eine Recherche ergeben, dass das Unternehmen beim Ludwig-Erhard-Gipfel Tickets für bis zu 80.000 Euro anbot und mit der Nähe zu politischen Entscheidungsträgern warb. Die Zeit bestätigte diese Darstellung shortly darauf. Weimer wies damals den Vorwurf zurück, mit der Veranstaltung Zugang zu politischen Entscheidungsträgern verkauft zu haben. Er verwies darauf, seit seinem Amtsantritt nicht mehr Geschäftsführer der Weimer Media Group zu sein, und kündigte an, seine Unternehmensanteile an einen Treuhänder abzugeben.

Die nun bekannt gewordenen E-Mails und die anhaltende Einbindung in Unternehmenskommunikation stellen jedoch seine Unabhängigkeit und die Trennung zwischen staatlichem Amt und privatem Interesse erneut in Frage. Der DJV fordert eine umfassende und transparente Aufklärung, um das Vertrauen in den Schutz der Pressefreiheit zu wahren





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