Neue Wikinger-Serie Bloodaxe: Michael Hirsts Nachfolger zu Vikings

Michael Hirst kreiert mit Bloodaxe eine neue Wikinger-Serie als geistigen Nachfolger von Vikings. Der Trailer zeigt Erik Blutaxt im Kampf um Norwegen. Amazon hat zwei Staffeln bestellt.

Die Produzentin und Showrunnerin Michael Hirst bereitet mit der neuen Produktion "Bloodaxe" eine epische Fortsetzung der Wikinger-Ära vor. Diese Serie positioniert sich als geistiger Nachfolger zu seinem erfolgreichen Werk "Vikings", gehört jedoch nicht zum selben fiktiven Universum. Zuschauer können auf opulente Schlachtenszenen und historisch akkurate Kostüme hoffen, wie es der frisch veröffentlichte Trailer verspricht.

Geistiger Nachfolger ohne Universe-Bindung

Wenn Experten oder Fans an pseudohistorische Serien denken, fallen ihnen meist zuerst "Game of Thrones" und die Spin-offs wie "House of the Dragon" ein. Die Romanverfilmung von Autor George R.R. Martin überstrahlte zeitweise nahezu alle anderen Produktionen mit ähnlichem Setting. In diesem Schatten stand beispielsweise auch "Vikings". Diese von Michael Hirst geschaffene Serie basierte auf historischen Figuren und Sagen der nordischen Kulturen.

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Trotz der Konkurrenz durch das Fantasy-Epos konnte "Vikings" eine massive und treue Fangemeinde aufbauen. Nun folgt mit "Bloodaxe" ein neues Projekt, das thematisch stark an "Vikings" anknüpft. Der Titel verzichtet bewusst auf eine Namensnennung der Vorgängerserie, da es sich um eine eigenständige Erzählung handelt. Die Produktion verspricht dennoch eine hohe Produktionsqualität, die Fans des Genres ansprechen soll.

Handlung um Erik Blutaxt und Haakon

Die Serie spielt zeitlich zwischen den Events von "Vikings" und "Vikings: Valhalla". Im Mittelpunkt steht der titelgebende Erik Blutaxt, dargestellt von Xavier Milyneux. Er wird als der letzte große Wikinger porträtiert, der um die Krone Norwegens kämpft. Seine Hauptkonkurrentin ist sein Bruder Haakon der Gute, eine Rolle, die von Levi Miller übernommen wird.

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Die Charakterbeschreibung für Erik betont seine Eigenschaften als großartiger Krieger und enorm mutiger junger Mann. Haakon hingegen wurde als Kind nach England geschickt, um dort vom König von Wessex erzogen zu werden. Diese unterschiedliche Prägung führt zu inneren Konflikten. Haakon weiß nicht mehr, wem er treu sein soll.

Die Glaubenskonflikte werden im Trailer visuell eindrucksvoll dargestellt. Man sieht Haakon in einer Kirche, wo er versucht, zu Christus zu beten. In diesem Moment füllt sich der Raum mit Raben. Als er den Kopf hebt, erscheint Odin vor ihm. Diese Szene symbolisiert den Kampf zwischen dem alten nordischen Glauben und dem aufkommenden Christentum.

Amazon bestellt zwei Staffeln

Die Bedeutung des Projekts für den Streaming-Dienst wird durch die Bestellentscheidung deutlich. Amazon scheint von "Bloodaxe" so überzeugt zu sein, dass die Produktion offiziell für zwei Staffeln geordert wurde. Dies unterstreicht das Vertrauen der Plattform in die Qualität von Michael Hirsts Arbeit und die Beliebtheit des Wikinger-Genres.

Der Start für die erste Staffel ist bereits datiert. Sie umfasst insgesamt acht Episoden. Die genaue Erstausstrahlung ist für den kommenden Zeitpunkt geplant. Die hohe Anzahl an Folgen pro Staffel deutet auf eine ausführliche Ausarbeitung der historischen Ereignisse hin.

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Einordnung im Streaming-Markt

Der Markt für historische Dramen ist derzeit hoch kompetitiv. Andere Plattformen bringen regelmäßig neue Highlights, die in den Streaming-Charts landen. Netflix bietet etwa aktuelle Serien-Highlights, die von den Top 10 der Charts unterstützt werden. Auch Amazon selbst hat jüngst mit Sci-Fi-Events wie einer neuen Produktion nach über 40 Jahren auf sich aufmerksam gemacht.

Neben diesen großen Produktionen gibt es auch Querverbindungen zu anderen bekannten Franchises. So wird beispielsweise über "A Knight of the Seven Kingdoms" diskutiert und nach Verbindungen zu "Game of Thrones" gesucht. "Bloodaxe" nutzt diese aktuelle Faszination für historische und pseudo-historische Epiken, um eine eigene Nische zu besetzen, ohne direkt in die Fußstapfen von Martins Werk zu treten, sondern die Lücke nach "Vikings" zu füllen.