Neue Wohnanlagen und soziale Einrichtungen in Lichtenberg geplant

Das Bezirksamt Lichtenberg vermeldete im Januar zahlreiche Bauanträge für neue Wohnanlagen und soziale Einrichtungen. Die geplanten Projekte umfassen unter anderem den Neubau von Mehrfamilienhäusern, ein Boardinghouse und eine Kindertagesstätte.

In Lichtenberg sind im Januar mehrere Bauanträge für Wohnungen und soziale Einrichtungen eingegangen. Das Bezirksamt Lichtenberg teilte mit, dass sechs Bauprojekte mit Vorbescheiden und Anträgen über eine Million Euro geplant sind. Die Vorhaben umfassen Errichtungen und Erweiterungen von sozialen Einrichtungen, Bürogebäuden sowie neue Wohnanlagen.

\Zu den geplanten Projekten zählen unter anderem: \* Änderungen und Erweiterungen am Bürogebäude Am Wasserwerk 25 mit einem Vorbescheid über eine Million Euro. \* Die Errichtung einer sozialen Einrichtung zur Betreuung von bis zu 10 Kindern von 0 bis 6 Jahren und deren Eltern inklusive notwendiger Nebeneinrichtungen in der Waldowstraße 33 (Alt-Hohenschönhausen). \* Der Ausbau des Dachgeschosses eines Mehrfamilienhauses mit sechs neuen Wohneinheiten in der Möllendorffstraße 114 (Lichtenberg). \* Der Neubau einer Wohnanlage aus 3 Mehrfamilienhäusern mit 120 Wohneinheiten in der Sewanstraße 122 (Friedrichsfelde). \* Die Errichtung eines Boardhousa mit wohnähnlicher Nutzung, Apartments im Beherbergungsbetrieb und Einzelhandel in der Hauptstraße 1 (Rummelsburg). \* Die Errichtung eines Boardhousa mit wohnähnlicher Nutzung, Apartments im Beherbergungsbetrieb und Einzelhandel in der Hauptstraße 1G (Rummelsburg). \Neben den Bauanträgen wurden in Lichtenberg im Januar zwei Bauvorbescheide erteilt. Diese betreffen den Umbau des Haus 12 im Krankenhaus Königin Elisabeth Herzberge in der Herzbergstraße 79 sowie den Neubau eines Wohngebäudes in Holz-Hybrid-Systembauweise mit 158 Wohneinheiten in der Hauptstraße 61 in Rummelsburg





