Neue 'Yellowstone'-Serie bricht Rekord mit 12,9 Millionen Aufrufen

Die ersten beiden Episoden der neuen 'Yellowstone'-Serie haben innerhalb von sieben Tagen nach Veröffentlichung 12,9 Millionen Aufrufe erreicht und damit den bisherigen Rekordhalter 'Mobland' übertroffen. Die Serie ist ein weiterer Erfolg von Taylor Sheridan und wurde von Chad Feehan entwickelt.

Das ' Yellowstone '-Franchise zieht erneut die Aufmerksamkeit von Western -Fans auf sich, diesmal mit einem neuen Rekord. Die ersten beiden Episoden der neuen Serie erreichten innerhalb von sieben Tagen nach Veröffentlichung 12,9 Millionen Aufrufe.

Beide Folgen erschienen am 15. Mai und übertrafen damit den bisherigen Rekordhalter 'Mobland', dessen Auftaktepisode 2025 auf 8,8 Millionen Aufrufe kam. Paramount zeigte die ersten beiden Episoden als TV-Event im linearen Programm von Paramount+, wo sie durchschnittlich von 2,9 Millionen Zuschauern verfolgt wurden. Dies ist ein weiterer Erfolg einer Produktion von Taylor Sheridan, dem kreativen Kopf hinter 'Yellowstone'.

Bereits 'The Madison' mit Michelle Pfeiffer und Kurt Russell erreichte zum Start im März acht Millionen Aufrufe, und die zweite Staffel von 'Landman' kam zum Start im November 2025 auf neun Millionen Aufrufe. Zur Besetzung der ersten Staffel gehören Finn Little, Juan Pablo Raba, Jai Courtney, J.R. Villarreal, Marc Menchaca, Natalie Alyn Lind sowie die Hollywood-Größen Ed Harris und Annette Bening. Die Serie wurde von Chad Feehan entwickelt, der in Staffel 1 auch als Showrunner und Executive Producer tätig war





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