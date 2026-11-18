Robert Pattinson übernimmt als James Bond. Regisseur Denis Villeneuve sucht den passenden Gegenspieler. Diese fünf Stars sind aktuelle Favoriten auf die Hauptantagonisten-Rolle.

Seit die Besetzung von Robert Pattinson als neuer James Bond bestätigt wurde, dreht sich in Hollywood die Aufmerksamkeit nun auf die Suche nach dem passenden Gegenspieler. Regisseur Denis Villeneuve bereitet die Inszenierung der nächsten 007-Produktion vor und benötigt einen überzeugenden Bond-Bösewicht, der dem neuen Agenten ebenbürtig ist. Die Branchen-Experten und Wettanbieter listen bereits erste Favoriten auf, die das Potential haben, die ikonische Rolle des Antagonisten zu übernehmen.

Brad Pitt bewirbt sich selbst für die Rolle

Brad Pitt (40) wartet nicht auf eine Einladung, sondern hat seine Bewerbung für die Rolle des Bond-Gegners direkt in die Öffentlichkeit getragen. Der Hollywood-Star erklärte gegenüber der Nachrichtenagentur AP, dass er die Herausforderung gerne annehmen würde. Er bezog sich dabei positiv auf die Leistung von Javier Bardem (57) in der Rolle von Raoul Silva im Film "Skyfall" aus dem Jahr 2012. Pitt erwähnte Bardem als guten Bekannten und sagte, er würde sich den großen Fußstapfen stellen und sich als Bösewicht melden.

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Pitt verfügt über erhebliche Erfahrung im Darstellen düsterer Charaktere. Seine Darstellung eines psychisch instabilen Aktivisten in "12 Monkeys" sowie die Kultfigur Tyler Durden in "Fight Club" beweisen seine Fähigkeit, komplexe und finstere Rollen zu verkörpern. Dieses Profil macht ihn zu einem plausiblen Kandidaten für die geforderte Schurken-Rolle im 007-Universum.

Florence Pugh und Cillian Murphy als Top-Kandidaten

Florence Pugh hat direkt den Drehbuchautor Denis Villeneuve kontaktiert, um sich für eine Rolle als weiblicher Antagonist zu bewerben. Sie schrieb eine Nachricht an den Regisseur und fragte spielerisch, ob es Positionen für eine 1,63 Meter große Gegenspielerin gäbe. Eine weibliche Bond-Gegnerin ist historisch gesehen keine Neuerung, da bereits Schauspielerinnen wie Sophie Marceau (60) in "Die Welt ist nicht genug" von 1999 wichtige antagonistische Rollen übernahmen.

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Pugh bringt sowohl Action-Erfahrung als auch dunkle Schauspielleistungen mit. Als Yelena Belova in "Black Widow" und "Thunderbolts*" zeigte sie ihre Fähigkeiten im Action-Genre, während sie in "Midsommar" eine düstere Seite zur Geltung brachte. Zudem kennt sie den Regisseur Villeneuve bereits aus den Produktionen um "Dune". Parallel dazu führt Cillian Murphy (50) in den britischen Wettquoten die Liste an. Der Oscar-Preisträger hat laut Online Betting Guide eine Quote von 2:1, was ihn zum Favoriten macht. Seine Rollen als Scarecrow in der "Dark Knight"-Trilogie und als Thomas Shelby in "Peaky Blinders" unterstreichen seine Eignung.

Idris Elba und Daniel Brühl im Blick der Wettmärkte

Idris Elba (54), der lange Jahre selbst als möglicher James Bond gehandelt wurde, erscheint nun vermehrt in Spekulationen für die Rolle des Bösewichts. Bei den Wettmärkten liegt er mit einer Quote von 4:1 auf Rang zwei. Seine Darstellung des rachsüchtigen Krall in "Star Trek Beyond" und des übermenschlichen Gegners Brixton Lore in "Fast & Furious: Hobbs & Shaw" belegen seine Fähigkeit, bedrohliche Figuren glaubhaft zu spielen.

Daniel Brühl festigte seine internationale Reputation seit Auftritten in "Inglourious Basterds", "Rush" und "Im Westen nichts Neues". Für Marvel-Fans ist er als Helmut Zemo in "The First Avenger: Civil War" eine bekannte Größe. Brühl bringt das klassische Profil eines Bond-Schurken mit: Weltruhm, mehrsprachige Fähigkeiten und die Erfahrung, einen eleganten und intelligenten Gegenspieler darzustellen. Diese Kombination aus Charisma und intellektueller Tiefe entspricht den hohen Anforderungen, die an die Antagonisten in der 007-Reihe gestellt werden.