Neuer Action-Ableger der Expendables-Filmreihe in Arbeit

Die Expendables-Filmreihe scheint noch nicht am Ende angelangt zu sein. Tatsächlich soll ein neuer Action-Ableger produziert werden, der schon lange in Arbeit war.

Die Expendables -Filmreihe scheint noch nicht am Ende angelangt zu sein. Tatsächlich soll ein neuer Action-Ableger produziert werden, der schon lange in Arbeit war. Der Film soll ein Spin-off der ursprünglichen Reihe sein und in die späten Neunziger zurückkehren, um die geopolitischen Unruhen zu dieser Zeit zu thematisieren.

Der Film soll von den Produktionsfirmen Eclectic Pictures und Hollywood Ventures Group in Zusammenarbeit mit Lionsgate produziert werden. Glenn Gainor von HVG verspricht ein Actionspektakel, das Fans weltweit überraschen soll. Als mögliche Schauspielerinnen für den Film werden Charlize Theron, Michelle Yeoh und Eva Green genannt





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