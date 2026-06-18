Neuer Actionfilm 'Onslaught' mit Adria Arjona: Supersoldaten terrorisieren Kleinstadt

Der neue Actionfilm 'Onslaught' verspricht jede Menge Action und Spannung. Im Trailer sind modifizierte Supersoldaten zu sehen, die eine Kleinstadt terrorisieren. Doch die junge Mutter Adria Arjona greift zur Waffe und wehrt sich gegen die Angreifer. Der Film startet gemeinsam mit A24 und verspricht eine Mischung aus brachialer Action und hochwertiger Produktion.

Wenn Sie über die Links auf dieser Seite einkaufen, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für Sie bleibt dabei unverändert.

Diese Affiliate-Links sind durch ein Symbol gekennzeichnet. Ein neuer Actionfilm startet durch, der im ersten Trailer ordentlich einheizt. Und mittendrin: Adria Arjona, die selbst zur Killerin wird. Gemeinsam mit A24 will der Film Actionfans begeistern.

In 'Onslaught' müssen unschuldige Bürger gegen modifizierte Supersoldaten kämpfen, die alles niedermähen, was sich ihnen in den Weg stellt. Doch sie haben nicht mit Adria Arjona gerechnet, die als junge Mutter zur Waffe greift. Der Trailer hat auf Twitter für Begeisterung gesorgt. Die simple Prämisse, die krachende Action und Wingards brachialer Stil ergeben offenbar eine Mischung, die sofort Vorfreude erzeugt.

Ein User hofft sogar, dass 'Onslaught' ein heimliches Sequel zu 'The Guest' ist, da auch Dan Stevens mitspielt, der Hauptrolle in 'The Guest' spielte. Allerdings spielt Stevens in 'Onslaught' nur einen deutschen Wissenschaftler, sodass ein inhaltlicher Zusammenhang eher unwahrscheinlich ist. Der Trailer zu 'Onslaught' sieht jedenfalls herrlich brachial und einfach aus. Allein die Idee, Supersoldaten auf eine Kleinstadt loszulassen, hat schon herrlichen Trash-Charakter.

Nur mit dem Umstand, dass das hier ein wirklich hochwertig produzierter Streifen ist, der mit A24 auch ein Studio hinter sich hat, das immer wieder für tolle Überraschungen sorgt





KINOde / 🏆 36. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Actionfilm Onslaught Adria Arjona Supersoldaten A24 Trailer

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Städtereise in Istrien: Auf Salz gebaut: Piran an der slowenischen RivieraVenezianisches Flair, gute Küche: Die Stadt ist kulturhistorisch wie kulinarisch hochinteressant. Und: Sie gilt als die schönste an der slowenischen Adria - was sich auch den nahen Salinen verdankt.

Read more »

Amazon entfernt Action-Kracher mit Keanu Reeves aus dem Prime-AboDieser harte Cop-Actionfilm hat mehr Fans, als man denkt. Jetzt fliegt der Streifen aus dem Abo-Programm von Prime Video.

Read more »

'Team muss treffen - nicht Du': Henry wirft CR7 Egoismus vorAuch die deutschen Experten sehen Ronaldo kritisch.

Read more »

EU-Regierungen sehen Russland wirtschaftlich stärker unter DruckBrüssel - Zum Start des Treffens der EU-Staats- und Regierungschefs in Brüssel wächst offenbar in mehreren europäischen Hauptstädten die Einschätzung, dass die Entscheidung im Krieg zwischen Russland und

Read more »