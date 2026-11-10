Neuer Amtsenthebungsantrag gegen Verteidigungsminister Pete Hegseth

Ein Republikaner hat im US-Kongress erneut einen Amtsenthebungsantrag gegen Pete Hegseth eingebracht. Präsident Donald Trump stellt sich weiter hinter seinen Verteidigungsminister.

Im US-Kongress ist erneut ein Antrag auf Amtsenthebung von Verteidigungsminister Pete Hegseth gestellt worden. Eingebracht wurde er vom Abgeordneten Massie, einem Parteikollegen des Pentagon -Chefs aus den Reihen der Republikaner. Der Druck auf Hegseth wächst damit weiter, obwohl Präsident Donald Trump trotz massiver Kritik an seinem umstrittenen Minister festhält.

Hegseth selbst hat für diesen Dienstag eine Pressekonferenz angekündigt, Beginn um 14.00 Uhr MEZ. Medienberichten zufolge wäre es seine erste Pressekonferenz im Pentagon seit Mai. Worüber der Minister sprechen wird und ob er sich zu dem laufenden Amtsenthebungsverfahren äußert, war zunächst unklar.

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Amtsenthebungsantrag gegen Hegseth: Abstimmung ungewiss

Der Antrag auf Amtsenthebung gegen Pete Hegseth braucht für seine Annahme im Kongress eine einfache Mehrheit. Ein genaues Abstimmungsdatum ist bislang nicht bekannt.

Massie reichte seinen Vorstoß mit erhöhter Dringlichkeit ein, ähnlich wie bereits im September. Damit soll der Antrag zügig in den Kongress gebracht werden. Ob er tatsächlich zur Abstimmung kommt, hängt davon ab, wie viele Abgeordnete ihn unterstützen.

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Nach Einschätzung von Beobachtern könnten diesmal mehr Abgeordnete für das Verfahren stimmen als beim vorherigen Versuch. Als Grund gilt unter anderem der nach wie vor ungelöste Dauerkonflikt mit dem Iran, dessen Folgen als Hauptursache für das schwache Abschneiden der Republikaner bei den Midterms gelten. Trotzdem dürfte der Antrag nach derzeitigem Stand an den politischen Kräfteverhältnissen im Kongress scheitern.

Trump stellt sich hinter Hegseth und greift Massie an

Donald Trump hält trotz der Vorwürfe an Pete Hegseth fest. Bei einer spontanen Pressekonferenz am Montag hob der Präsident die angeblichen Errungenschaften seines Ministers hervor.

Selbst wenn eine Parlamentskammer dem Vorstoß mehrheitlich zustimmen sollte, werde Trump seinem Minister die Treue halten, sagte er vor Journalisten im Weißen Haus. Er betonte damit, dass er an Hegseth festhalten werde, unabhängig von der Entscheidung im Kongress.

Massie selbst bezeichnete Trump angesichts des neuen Antrags als Verlierer, der die Zeit des Kongresses, des Senats oder von irgendwem nicht verschwenden solle. Der Abgeordnete war maßgeblich daran beteiligt, dass der Kongress die Offenlegung von Ermittlungsakten im Fall des Sexualstraftäters Jeffrey Epstein erzwang. Trump wollte dies verhindern, beugte sich schließlich aber dem Votum des Parlaments.

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Veto und Machtverhältnisse im Kongress

Selbst eine Zustimmung im Kongress würde Hegseth nicht automatisch sein Amt kosten. Trump könnte als Präsident ein Veto gegen den Vorstoß einlegen.

Um dieses Veto zu überstimmen, bräuchte der Kongress eine Zweidrittelmehrheit in beiden Parlamentskammern. Diese Mehrheit gilt nach Einschätzung vieler Beobachter als schwer vorstellbar.

Für Abgeordneten Massie endet die politische Karriere im Kongress vorerst. Er wollte in der neuen Legislaturperiode eigentlich Abgeordneter bleiben, doch Trump machte gegen ihn Stimmung und sprach sich in den parteiinternen Vorwahlen für einen anderen Republikaner aus. Dieser wurde als Kandidat für die Midterms im Wahlbezirk Massies in Kentucky aufgestellt. Der 55-Jährige bleibt daher nur noch bis zum Antritt des neuen Kongresses im Amt.