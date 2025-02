Neuer Ansatz zur Krebsbekämpfung: Blockierung des Enzyms Aldolase A

Ein deutsches Forscherteam hat einen neuen Ansatz zur Bekämpfung von Krebs entdeckt. Durch Blockierung des Enzyms Aldolase A, das für den Stoffwechsel von Krebszellen essenziell ist, konnte das Forscherteam das Tumorwachstum hemmen und die Lebensdauer von Mäusen mit Leberkrebs verlängern. Die Ergebnisse dieser Studie könnten den Weg für neue Therapien ebnen, die gezielt die Schwachstellen des Krebsstoffwechsels ausnutzen.

Krebs stellt eine der häufigsten Todesursachen in Deutschland dar. Daher suchen Wissenschaftler ständig nach neuen Behandlungsmöglichkeiten. Ein deutsches Forscherteam hat nun einen vielversprechenden Ansatz zur Bekämpfung von Tumoren gefunden. Rund 500.000 Deutsche erkranken jährlich an Krebs , und die Tendenz ist steigend. Jeder Fünfte leidet im Laufe seines Lebens an dieser Krankheit.

Aus diesem Grund forschen Wissenschaftler kontinuierlich nach neuen Behandlungsmethoden, mit dem Schwerpunkt auf Tumorzellen. Diese Zellen vermehren sich unkontrolliert im Körper, bilden Metastasen und zerstören gesundes Gewebe. Genau das wollen Wissenschaftler aus Deutschland verhindern. Die neue Ansätze basiert auf dem Verständnis des Stoffwechsels von Krebszellen. Krebszellen sind auf einen bestimmten Stoffwechselprozess angewiesen, der ihnen aus Zucker Energie liefert: die Glykolyse. Für diesen Prozess benötigt der Körper unter anderem das Enzym Aldolase A. Die Forscher konzentrierten sich nun darauf, dieses Enzym in Versuchen mit Leberkrebszellen von Mäusen und Menschen zu blockieren. Sie beobachteten, dass der Stoffwechselprozess durch die Ansupplung von Aldolase A keine Energie mehr liefert, sondern stattdessen Energie verbraucht. Dies führt zu einem Zustand des „Energie-Stresses“ in den Zellen und verursacht eine Hemmung ihrer Teilungsaktivität. Die Forscher berichten: „In den Leberkrebszellen kommt es zu einem massiven Energiemangel, der Zellzyklus wird gestoppt und das Tumorwachstum gehemmt.“ Dieses Ergebnis konnte auch an Mäusen mit Leberkrebs bestätigt werden. Wenn bei diesen Tieren das Gen für Aldolase A genetisch ausgeschaltet wurde, reduzierte sich das Krebswachstum und die Tiere überlebten signifikant länger.Das Team betont, dass diese Ergebnisse die Bedeutung eines tiefen Verständnisses des Tumorstoffwechsels für die Entwicklung innovativer Ansätze zur Krebsbekämpfung unterstreichen. Die Erkenntnisse könnten den Weg für neue Therapien ebnen, die gezielt die Schwachstellen des Krebsstoffwechsels ausnutzen und gleichzeitig gesunde Zellen schützen. Obwohl der Stoff, der Aldolase A hemmt, derzeit noch nicht als Medikament zugelassen ist, testen die Wissenschaftler nun dessen Potenzial in der Krebstherapie





focusonline / 🏆 6. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Krebs Therapie Stoffwechsel Aldolase A Tumorzellen

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

kicker bietet PUR-Abo mit Werbetracking-Blockierung und werbefrei ankicker bietet mit dem PUR-Abo die Nutzung seiner digitalen Plattformen ohne Werbetracking und praktisch werbefrei an. Das PUR-Abo ersetzt kein bestehendes Digitalabo. Es entstehen jedoch weiterhin Kosten für den Zugriff auf Plus-Artikel. Weitere Informationen zu kicker+ und dem PUR-Abo.

Weiterlesen »

EU beschwört konstruktiven Ansatz in Handelsbeziehungen mit den USAIn Reaktion auf den Amtsantritt Donald Trumps betonen Europas Finanzminister die Bedeutung der transatlantischen Partnerschaft.

Weiterlesen »

Dieses Trockenshampoo kaufe ich immer bei Rossmann, um meinen Ansatz zu kaschierenDein Ansatz ist herausgewachsen, aber bis zum nächsten Friseurtermin dauert es noch? Dann brauchst du dieses Trockenshampoo.

Weiterlesen »

Nachhaltigkeit: Französischer vs. Deutscher Ansatz im InvestmentDer Artikel beleuchtet die Unterschiede in der Herangehensweise an nachhaltige Investments in Frankreich und Deutschland. Während deutsche Anleger nach Unternehmen suchen, die bereits hohe Nachhaltigkeitsstandards erfüllen, bevorzugen französische Investoren Unternehmen, die sich auf dem Weg zur Nachhaltigkeit befinden. John Korter, Head of European Sales bei La Financière de l'Echiquier, hebt hervor, dass der französische Ansatz mehr Flexibilität und Offenheit gegenüber Unternehmen bietet, die noch Entwicklungspotenzial in puncto Nachhaltigkeit haben. Der Artikel diskutiert die Herausforderungen, die sich aus diesen unterschiedlichen Ansätzen ergeben, insbesondere im Zusammenhang mit Labels und Kriterien für nachhaltige Investments.

Weiterlesen »

Neuer Ansatz zur Entdeckung außerirdischen Lebens: Forscher der TU Berlin locken MikrobenDeutsche Forscher entwickeln einen innovativen Ansatz, um außerirdisches Leben durch Anlocken und Bewegung von Mikroben nachzuweisen, basierend auf der Chemotaxis-Methode.

Weiterlesen »

Bestes Trockenshampoo von Rossmann: Es kaschiert sogar den AnsatzDein Ansatz ist herausgewachsen, aber bis zum nächsten Friseurtermin dauert es noch? Dann brauchst du dieses Trockenshampoo.

Weiterlesen »