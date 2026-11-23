Johann Andre Forfang wird in Lillehammer wegen seines Sprunganzugs disqualifiziert. Anschließend kritisiert der Norweger die Messmethode.

Johann Andre Forfang wird in Lillehammer wegen seines Sprunganzugs disqualifiziert. Anschließend kritisiert der Norweger die Messmethode. -Weltcup in Lillehammer mit einer Disqualifikation für Schlagzeilen gesorgt.

Nach seinem Sprung in der Qualifikation für das Einzelspringen am Sonntag beanstandeten die Kontrolleure seinen Anzug. Der Norweger verpasste damit den Wettkampf auf der Großschanze und erhielt eine Gelbe Karte. Forfang reagierte mit Unverständnis auf die Entscheidung. Sein Anzug sei zuvor dreimal geprüft und jedes Mal zugelassen worden, sagte er dem norwegischen SenderBei der Kontrolle am Sonntag sei seiner Ansicht nach anders gemessen worden.

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„Ich war überzeugt, dass dieser Anzug regelkonform ist, aber wie man sieht, kann man sich sehr irren“, sagte er.äußerte der Norweger Kritik an der Kontrolle. „Das war im Vergleich zu dem, was bisher gemacht wurde, eine völlig neue Methode. Ich fühle mich ein bisschen betrogen“, sagte Forfang. Bei einer Stichprobe lag der Umfang des Anzugs auf Kniehöhe nach Angaben des Weltverbands FIS 15 Millimeter über der erlaubten Toleranz.

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Mehrere Kontrollmessungen bestätigten das Ergebnis. Insgesamt wurden nach der Qualifikation 18 Materialkontrollen durchgeführt. Kurz nach der Entscheidung hatte der 31-Jährige erklärt: „Das ist für mich ein Wochenende zum Vergessen. Ich wurde vor zehn Minuten disqualifiziert, also habe ich das noch nicht verarbeitet, aber das werde ich in den nächsten Tagen tun.

“Am Samstag war Forfang nach einem Sprung auf 101 Meter nicht über Platz 45 hinausgekommen und ohne Weltcuppunkte geblieben. Am Sonntag gewann sein Landsmann Kristoffer Eriksen Sundal das Springen mit zwei Zehntelpunkten Vorsprung auf den Österreicher Raffael Zimmermann. Forfang stand zusammen mit seinem Landsmann Marius Lindvik in der vergangenen Saison im Mittelpunkt eines Skandals um manipulierte Anzüge rund um das norwegische Team.