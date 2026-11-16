Neuer Audi A2 e-tron: Daten, Preise und Fakten zum Kompakt-Elektroauto

Audi stellt den Nachfolger des A2 vor: Elektroantrieb mit bis zu 326 PS, Reichweiten bis 646 km und Preise ab 38.200 Euro. Analyse der Verbrauchsdaten.

Audi präsentiert mit dem neuen A2 e-tron ein Fahrzeug, das technologisch deutlich weiterentwickelt ist als sein Vorgänger aus einer früheren Ära. Das deutsche Automobilunternehmen hat das Kompaktfahrzeug so konstruiert, dass es den historischen Verkaufserfolg des ersten Modells übertreffen soll. Die Kernargumente für den Marktstart liegen in einer extrem sparsamen Antriebsstrang-Technologie und einem überraschend großzügigen Innenraumvolumen, das für die Fahrzeugklasse ungewöhnlich ist.

Fahrleistungen und Effizienz im Detail

Die Basisversion des Audi A2 e-tron wird von einem Elektromotor mit 170 PS angetrieben. Diese Konfiguration priorisiert Effizienz über sportliche Dynamik. Bei einer Testfahrt in der Umgebung von Valencia zeigte das Bordcomputer-Display nach einer Stunde einen durchschnittlichen Energieverbrauch von 14,1 kWh auf 100 Kilometer. Audi selbst gibt für dieses Modell einen offiziellen Wert von 12,8 kWh pro 100 Kilometer an.

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Das Topmodell mit 326 PS Leistung liefert eine signifikant höhere Performance. Der Wagen beschleunigt in 5,7 Sekunden von null auf 100 km/h und erreicht eine elektrische Höchstgeschwindigkeit von 200 km/h. In derselben Testfahrt in Valencia verbrauchte diese leistungsstärkere Variante 16,9 kWh auf 100 Kilometer. Diese Zahlen verdeutlichen die Spannbreite des Energieverbrauchs innerhalb der Modellpalette.

Reichweite und Ladenetz-Integration

Die Reichweite des neuen A2 e-tron variiert je nach verbauter Batteriekapazität zwischen 423 und 646 Kilometern. Diese Unterschiede ermöglichen es Käufern, das Fahrzeug an ihre individuellen Mobilitätsbedürfnisse anzupassen. Für die praktische Nutzung im Alltag ist die Ladezeit an Schnellladesäulen von entscheidender Bedeutung.

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Das Laden von zehn auf 80 Prozent der Batteriekapazität dauert zwischen 24 und 29 Minuten. Diese Zeitspanne macht den A2 e-tron zu einer konkurrenzfähigen Option für Pendler und Kurzstreckenfahrer, die auf schnelle Energiezufuhr angewiesen sind. Die Integration in bestehende Ladeinfrastrukturen erfolgt somit ohne langwierige Wartezeiten.

Innenraumqualität und Nutzererfahrung

Trotz einer kompakten Außenlänge von nur 4,32 Metern bietet das Fahrzeug eine unerwartet hohe Raumausbeute. Sogar große Erwachsene können auf der Rückbank bequem sitzen, was für ein Fahrzeug dieser Größe ein seltenes Merkmal ist. Die Materialqualität im Innenraum erfüllt den von Audi gewohnten hohen Standard und unterstreicht die Premium-Positionierung der Marke.

Die Assistenzsysteme im A2 e-tron sind so kalibriert, dass sie angenehm zurückhaltend agieren. Sie stören den Fahrer nicht durch permanente Eingriffe, sondern stehen zur Verfügung, wenn sie benötigt werden. Der Kofferraum fasst zwischen 396 und 1336 Litern Volumen, was eine vielseitige Nutzung für den Alltag oder Reisen erlaubt.

Preisgestaltung und Marktpositionierung

Der Hauptkritikpunkt am neuen Modell ist der Einstiegspreis. Die Basisversion kostet bereits 38.200 Euro. Für das Topmodell mit 326 PS verlangt Audi mindestens 51.200 Euro. Diese Preisklasse platziert den A2 e-tron in einem segment, in dem viele Konkurrenten deutlich günstiger sind. Mit zusätzlichen Extras und Ausstattungen steigt der Endpreis schnell noch weiter an.

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Der historische erste Audi A2 gilt als Pionierfahrzeug, das der Zeit weit voraus war, aber ein kommerzieller Flop blieb. Die aktuelle Strategie von Audi zielt darauf ab, diesen Fehler durch moderne Elektrotechnologie und ansprechende Preise zu vermeiden. Ob der hohe Preis jedoch den gleichen Hürdenstand erreicht wie beim Vorgänger, bleibt die entscheidende Frage für den Markterfolg.