Neuer Audi Q7: Das SUV mit vier Ringen geht in die dritte Generation

Der neue Audi Q7 ist in der dritten Generation angekommen und bringt viele Neuerungen mit sich. Das SUV mit vier Ringen wird erstmals mit sechs Sitzen angeboten und hat ein Infotainmentdisplay von 14,5 Zoll. Der Q7 wird auch mit zwei Luxus-Einzelsitzen angeboten und kann als Fünf- oder Siebensitzer mit der klassischen Rückbank angeboten werden.

Der neue Audi Q7 ist in der dritten Generation angekommen. Er ist das erste SUV mit vier Ringen, das 2005 auf den Markt kam. Jetzt bekommt der Q7 das aktuelle Markendesign mit zweigeteilten Scheinwerfern.

Der massive Grill wird zum ersten Mal beleuchtet, aber subtiler als bei anderen Autos, denn die Beleuchtung ist ins Wabengitter integriert. Audi nutzt Licht auch für mehr Sicherheit, indem es den Blinker im Dunkeln auf den Boden projiziert und Pfeile mit Licht auf die Straße malt. Die Türen öffnen sich elektrisch und komplett, aber die Hinderniserkennung stoppt die Tür, falls jemand oder etwas im Weg sein sollte.

Der Q7 hat drei Bildschirme, ein Infotainmentdisplay von 14,5 Zoll und zwei Bildschirme von 12,3 Zoll für Fahrer und Beifahrer. Der Q7 wird erstmals mit sechs Sitzen angeboten, aber auch mit zwei Luxus-Einzelsitzen. Er kann als Fünf- oder Siebensitzer mit der klassischen Rückbank angeboten werden. In der zweiten Reihe ist das Platzangebot großzügig, aber in Reihe drei sollte man freundlich zum Vordermann sein, da der Vordermann über die Beinfreiheit entscheidet.

Der Kofferraum fasst je nach Anzahl der Sitze 670 bis 2075 Liter. Unter der großen Motorhaube verbirgt sich ein Dreiliter-V6-Diesel mit 245 oder 299 PS. Der neue Q7 kann ab Juni 2026 bestellt werden und die Preisliste startet bei 87.900 Euro. Der Q7 wirkt jedoch zu nah an seinen kleineren Brüdern und fehlt optisch etwas Eigenständigkeit





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