HSG-Top-Star Malin Sandberg muss nach ihrer Genesung von der Lungenembolie erneut pausieren. Eine Handgelenksverletzung erfordert eine Operation und verzögert die Rückkehr der Meisterheldin.

Die Spielpläne der HSG Blomberg-Lippe wurden erneut durch einen schweren Rückschlag gestört. Die schwedische Nationalspielerin Malin Sandberg steht erneut auf der Verletztenliste. Nachdem sie sich vor Kurzem erst von einer lebensbedrohlichen Lungenembolie erholt hatte, fiel sie nach nur wenigen Einsatzminuten zurück. Eine schwere Verletzung am Handgelenk zwingt die Meisterheldin zu einer Operation und mehreren Monaten Ausfallzeit.

Komplizierter Rückkehrprozess der Spielmacherin

Der Prozess der Genesung verlief für die Schwedin alles andere als linear. Im August hatte die Diagnose einer Lungenembolie ihre Saison vorzeitig beendet. Die medizinische Behandlung und die anschließende Rehabilitation dauerten mehrere Monate, ehe die HSG Blomberg-Lippe ihren Schlüsselspielerinnen zurückerobern konnte. Ihr Comeback gab sie im Duell der zweiten Mannschaft gegen Harrislee. Dort zeigte sie zunächst gute Leistungen, ehe das Schicksal erneut einschlug.

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Während des Spiels gegen die zweite Mannschaft von Harrislee erlitt Sandberg einen Sturz. Dieser Unfall führte zu einer gravierenden Verletzung am Handgelenk. Die medizinische Betreuung vor Ort diagnostizierte schwere Schäden, die einen sofortigen Eingriff notwendig machten. Die Spielerin musste daraufhin sofort vom Feld getragen und weiter behandelt werden. Der Verein bestätigte später den schwerwiegenden Charakter der Verletzung und dämpfte damit die Freude über die Rückkehr rasch.

Medizinische Maßnahmen und Operationstermine

Die notwendigen chirurgischen Maßnahmen an der Hand sind bereits geplant. Ein operativ eingesteckter Draht muss entfernt werden, um den Heilungsprozess abzuschließen. Für diesen Eingriff sind in einigen Wochen weitere Termine vorgesehen. Diese zweite Operation ist entscheidend für die vollständige Rehabilitation des Handgelenks und die spätere Spielfähigkeit der Angreiferin.

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Die Kombination aus der vorangegangenen Erkrankung und der neuen Blessur bedeutet einen erheblichen zeitlichen Verlust. Mediziner und Trainer gehen davon aus, dass Sandberg mehrere Monate nicht zur Verfügung stehen wird. Diese prognostizierte Zeitspanne schließt eine intensive Physiotherapie und das schrittweise Wiederaufbauen der Kraft im betroffenen Bereich ein. Ein früherer Einsatz ist medizinisch nicht vertretbar.

Reaktionen des Vereins und Trainer Steffen Birkner

Die Reaktion der Vereinsführung auf diese Entwicklung zeigt Betroffenheit über die Kette unglücklicher Umstände. Cheftrainer Steffen Birkner sieht die Mannschaft vor einer harten Bewährungsprobe. Er betonte in einer offiziellen Stellungnahme, dass die gesamte Organisation hinter ihrer Spielerin steht. Der Klub wünscht Malin Sandberg eine gute und schnelle Genesung.

Die Kommunikation des Vereins zielt darauf ab, die mentale Unterstützung für die verletzte Spielerin in den Vordergrund zu stellen. Man verspricht, sie auf ihrem langen Weg zurück auf die Handballbahn bestmöglich zu unterstützen. Diese Worte unterstreichen die Bedeutung, die die HSG Blomberg-Lippe an ihrer schwedischen Wiedergutmacherin misst. Die Atmosphäre im Verein ist geprägt von der Hoffnung auf eine komplikationsfreie Heilung.

Sportlicher Kontext und bisherige Erfolge

Die Tragweite dieses Ausfalls wird durch die bisherigen Erfolge der Spielerin noch deutlich. Sandberg kam 2025 vom französischen Klub ESBF Besançon nach Blomberg. In ihrem ersten Jahr unter den Bedingungen der HSG konnte sie gleich die Deutsche Meisterschaft feiern. Sie gilt als eine der führenden Kräfte im Angriff der Liga und hat sich schnell zum Publikumsliebling entwickelt.

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Vor der aktuellen Verletzungsserie gab es bereits Anzeichen für Probleme. Vor der Abreise ins Trainingslager nach Bad Blankenburg klagte sie über Schmerzen. Dies führte dazu, dass sie nicht mit der Mannschaft nach Thüringen reiste. Die anschließenden Untersuchungen deckten dann die Lungenembolie auf, was die gesamte Situation vor Saisonbeginn überschattete. Jetzt kommt ein neues physikalisches Trauma hinzu.

Auswirkungen auf das weitere Saisonprogramm

Für die HSG Blomberg-Lippe bedeutet der Ausfall von Malin Sandberg eine enorme taktische Lücke. Ihre Fähigkeiten als Torjägerin und Spielmacherin sind schwer zu ersetzen. Trainer Steffen Birkner muss seine Strategie entsprechend anpassen und anderen Akteuren mehr Verantwortung übergeben. Die kommenden Wochen sind entscheidend, um diese Lücke temporär zu schließen.

Die Fans und der Verein hoffen nun auf einen raschen und unkomplizierten Verlauf der Operationen. Die Tatsache, dass sie bereits einmal so lange pausieren musste, macht die Situation für alle Beteiligten besonders belastend. Ein vollständiger Wiedereinstieg in den Wettkampfbetrieb ist erst nach Ablauf der mehrmonatigen Pause realistisch. Bis dahin bleibt nur die Geduld und die Unterstützung für die verletzte Schwedin.