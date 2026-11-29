Spätestens nach dem Spiel gegen den HSV und dem Ausfall von Konrad Laimer ist für SPORT1-Experte Mario Basler der Fall klar: Der FC Bayern braucht Wintertransfers. Felix Magath sieht es im Doppelpass anders.

Spätestens nach dem Spiel gegen den HSV und dem Ausfall von Konrad Laimer ist für SPORT1-Experte Mario Basler der Fall klar: Der FC Bayern braucht Wintertransfers.

Felix Magath sieht es im Doppelpass anders.

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„Wir haben es gegen den HSV ganz klar gesehen: Der FC Bayern muss in der Winterpause ganz dringend etwas machen“, sagte Basler am Sonntag im: „Es reicht einfach nicht offensiv mit den jungen Spielern, auch nicht gegen den HSV. Dieser Anzug reicht nicht. Auch am Dienstag schon gegen Hertha BSC werden Probleme kommen. Die Berliner haben eine große Chance.