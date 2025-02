Neuer Bevölkerungsschutz: 72 Millionen Euro für neues Zentrum in Gütersloh

Das neue Bevölkerungsschutzzentrum im Kreis Gütersloh wird deutlich teurer als ursprünglich geplant. Statt der zunächst prognostizierten 36 Millionen Euro müssen 72,1 Millionen Euro investiert werden. Die Kreisverwaltung hofft jedoch auf Fördermittel und Einnahmen aus Gebühren, um die Belastung für die Kommunen zu begrenzen.

Kreis Gütersloh . Als vor gut zwei Jahren die Sieger des Architektenwettbewerbs für das neue Bevölkerungsschutzzentrum feststanden, da war noch von 36 Millionen Euro die Rede, die das neue Gebäude in Verl-Sürenheide kosten sollte. Jetzt liegt den Kreistagsmitgliedern die erste Kostenberechnung für den Neubau vor: 72,1 Millionen Euro soll das Schutzzentrum, das frühestens 2027 fertig sein soll, kosten. Einrichtungs- und Umzugskosten sind dabei noch nicht eingerechnet.

„Das ganze Projekt ist gegenüber der ersten Planung durch die Hereinnahme der Kreisleitstelle größer geworden“, sagt Helmut Kaltefleiter (CDU), der im Arbeitskreis für das Bevölkerungsschutzzentrum mitgearbeitet hat. Er gilt in seiner Fraktion als „Sparfuchs“, und betont auch, dass der Kreis in Verl keineswegs einen Prunkbau plane. „Das ist der Trug der ersten Zahl“, sagt ein CDU-Politiker „Alle Kreise sehen derzeit die Notwendigkeit, Bevölkerungsschutzzentren zu errichten“, sagt er - die Kosten seien überall vergleichbar. Und gerade im Bereich des Rettungswesens gebe es viele Vorgaben und Vorschriften, die einzuhalten seien. Lesen Sie auch: Neues Bevölkerungsschutzzentrum im Kreis Gütersloh soll noch mehr Platz bieten Auch die Verwaltung schreibt in ihrer Vorlage für die Kreistagsmitglieder: „Das Projektsteuerungsbüro Hitzler Ingenieure, das deutschlandweit Projekte betreut, hat bestätigt, dass die Kosten für ein Gebäude mit diesen Funktionsanforderungen absolut im Rahmen liegen und einem mittleren Gebäudestandard, das heißt dem Anspruch ein zweckorientiertes Funktionsgebäude zu errichten, entsprechen.“ Aber auch Kaltefleiter muss zugeben, dass die jetzt berechneten 72 Millionen Euro eine ganz andere Hausnummer sind als die zunächst prognostizierten 36 Millionen. „Das ist der Trug der ersten Zahl“, sagt er. Deshalb sei man ja auch immer vorsichtig gewesen, wenn es um Summen ging. Ursprünglich sollte nur die Kreisfeuerwehrschule ersetzt werden Kaltefleiter erinnert daran, dass es zu Beginn der Planungen darum gegangen sei, einen Ersatz für die in die Jahre gekommene Feuerwehrschule in St. Vit zu finden. Viele Krisen später - der Coronaausbruch bei Tönnies, der den Kreis besonders hart traf, und die veränderte weltpolitische Lage mit ihren zusätzlichen Bedrohungen - sollen in Verl nun an dem zentralen Standort künftig die Funktionen des Brand- und Katastrophenschutzes, des Rettungswesens und das Logistikzentrum Tierseuchenbekämpfung gebündelt werden. Landrat Sven-Georg Adenauer erläutert die einzelnen Kostenpositionen in der Vorlage für die Kreistagsmitglieder: Die Baukonstruktion wird mit 23,6 Millionen Euro veranschlagt, die technischen Anlagen mit 16,8 Millionen Euro. Die Außenanlagen in Sürenheide sollen 4,7 Millionen Euro kosten, die dort geplanten Übungsanlagen für die Rettungskräfte weitere 3,5 Millionen Euro. Notwendig wird auch eine zusätzliche Investition in die IT des Kreises - eine halbe Million soll das Errichten eines Serverraums kosten, ein Backup für die digitale Technik. Vor dem Hintergrund des Cyberangriffes, der im vergangenen Jahr die Verwaltung im Kreis Soest lahmlegte, wurden auch im Kreis Gütersloh die Sicherheitsvorkehrungen verstärkt. Brutto-Herstellungskosten von 52,6 Millionen Euro Für die erforderliche Medienausstattung der Kreisleitstelle berechnen die Planer weitere 4,4 Millionen Euro, sodass unterm Strich Brutto-Herstellungskosten von 52.662.521 Euro stehen. „Diese Kosten beschreiben die Herstellungskosten des Gebäudes ohne die Planungskosten wie Honorare und Gebühren“, heißt es in der Vorlage. Die Baunebenkosten werden dann mit weiteren 15 Millionen berechnet. Dazu kommt dann noch eine mögliche Baukostensteigerung von vier Prozent in den nächsten anderthalb Jahren (plus vier Millionen Euro), sodass am Ende die Summe von 72,1 Millionen Euro herauskommt. Kreis Gütersloh muss 56,1 Millionen Euro finanzieren Allerdings, so rechnet die Kreisverwaltung vor, belastet nicht die komplette Summe den Kreishaushalt. Es gebe KfW-Fördermittel für klimafreundliches Bauen in Höhe von 1,9 Millionen Euro, außerdem würden die Bereiche Kreisleitstelle und Rettungsdienst über den Gebührenhaushalt abgerechnet, an denen sich die Krankenkassen beteiligen. 13,3 Millionen Euro sind hier zu erwarten. Lesen Sie auch: Bis zu 36 Millionen Euro: Bevölkerungsschutzzentrum wird deutlich teurer Außerdem hofft der Kreis auf Einnahmen durch die gebührenpflichtige Nutzung der geplanten Simulationswohnung. „Dadurch reduziert sich das über die allgemeine Kreisumlage zu finanzierende Investitionsvolumen von72,1 auf 56,1 Millionen Euro.“ Auf die kreisangehörigen Städte und Gemeinden, die bereits jetzt unter der Kreisumlage ächzen, kommt damit ab 2028 noch eine Belastung von 2,1 Millionen Euro zu. Und da sind die 252.00 Euro, die bisher jährlich für die Anmietungen Kreisfeuerwehrschule St





