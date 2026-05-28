Neuer Big Bang Theory-Ableger: Wil Wheaton kehrt im Trailer zu "Stuart Fails To Save The Universe" zurück

Der neue Trailer zum dritten Big-Bang-Spin-off zeigt Stuart im Mittelpunkt einer apokalyptischen Sci-Fi-Geschichte. Ein Cameo von Wil Wheaton sorgt für Begeisterung bei den Fans.

HBO Max hat einen neuen Trailer für den kommenden Ableger der beliebten Sitcom The Big Bang Theory veröffentlicht. Die Serie mit dem Titel " Stuart Fails To Save The Universe " dreht sich um den Comicbuchladen -Besitzer Stuart, gespielt von Kevin Sussman, der durch Parallelwelten reist, um die Apokalypse abzuwenden.

Der Trailer zeigt nicht nur spektakuläre Sci-Fi-Effekte und viel Humor, sondern auch ein überraschendes Wiedersehen mit einem bekannten Gesicht aus dem Original. Wer genau hinsieht, entdeckt in der 30. Sekunde des Trailers den Star Trek- und Big-Bang-Veteranen Wil Wheaton, der in der Originalserie stets sich selbst spielte und mit Sheldon Cooper eine legendäre Hassliebe verband. Sein Auftritt deutet darauf hin, dass er im Multiversum möglicherweise Superkräfte erlangt hat oder sogar als Gegner auftreten könnte.

Wil Wheaton war der letzte Gaststar der zwölften und finalen Staffel von The Big Bang Theory, und es bleibt abzuwarten, in wie vielen der zehn Episoden des Spin-offs er zu sehen sein wird. Zusammen mit anderen wiederkehrenden Figuren wie Kripke, gespielt von John Ross Bowie, verspricht die Serie eine wilde Mischung aus Endzeitstimmung, Nerdkultur und den für den Big-Bang-Ablegern typischen skurrilen Situationen.

Die Produktionsqualität ist hoch, dasBudget offenbar großzügig und die Handlung spielt gekonnt mit Konzepten wie Paralleluniversen, wie sie auch aus Spielen oder Serien wie Fallout und Marvel bekannt sind. Fans dürfen sich auf eine Veröffentlichung auf HBO Max freuen, wobei ein genauer Starttermin für den deutschsprachigen Raum noch nicht genannt wurde.

Der Trailer sorgt bereits jetzt für Vorfreude und Spekulationen darüber, welche weiteren Überraschungen die Serie bereithält, und ob Sheldon Cooper, der in der Originalserie oft ausrastete, in dieser alternativen Realität wohl seinen Frieden mit der Science-Fiction gefunden hätte. Insgesamt setzt "Stuart Fails To Save The Universe" die Tradition der Big-Bang-Franchise fort, indem es gewohnte Charaktere in völlig neue, absurd-komische Abenteuer katapultiert und dabei die Brücke zwischen Nerdkultur und Mainstream-Unterhaltung gekonnt schlägt





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