Robert Pattinson und Suki Waterhouse sollen nach Pattinsons Bond-Zusage ein festes Zuhause auf dem englischen Land suchen. Bisher lebt die Familie meist zur Miete. Die Wunschregion ist bei Stars beliebt, auch Prinz Harry und Herzogin Meghan sind laut einem Bericht dort zu Hause.

Robert Pattinson und Suki Waterhouse suchen angeblich ein Haus in der Nähe von Prinz Harry und Herzogin Meghan.bevorzugen Robert Pattinson und Suki Waterhouse sollen nach Pattinsons Bond-Zusage ein festes Zuhause auf dem englischen Land suchen.

Bisher lebt die Familie meist zur Miete. Die Wunschregion ist bei Stars beliebt, auch Prinz Harry und Herzogin Meghan sind laut einem Bericht dort zu Hause. Robert Pattinson und Suki Waterhouse denken offenbar über einen Umzug in die Cotswolds nach. Das berichtet die britische Zeitung "The Sun" unter Berufung auf Insider.

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Demnach suche das Paar ein Anwesen auf dem Land, seit Pattinson als neuer James Bond feststeht. Damit zöge es die beiden in eine Gegend, die sich in den vergangenen Jahren zum Rückzugsort für Prominente entwickelt hat. Laut "The Sun" leben dort neben Prinz Harry und Herzogin Meghan auch David und Victoria Beckham, Liam Gallagher oder Kate Moss. Der Grund für die Pläne soll Pattinsons neuer Job sein.