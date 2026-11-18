Der neue Club Bau.Klub in Berlin-Kreuzberg öffnet am 13. Dezember seine Pforten. Mit Fokus auf bezahlbare Partys und House-Musik setzt das Team um Torte, Stück und Mausi auf neue Feierkultur.

Der Berliner Clubraum sucht nach neuen Identitäten, doch die Suche scheint ein Ende zu haben. Im Stadtteil Kreuzberg, direkt angrenzend an die bekannte Markthalle Neun in der Pücklerstraße, entsteht mit dem Bau.Klub ein neues Zentrum für Feierwillige. Die Betreiber machen deutlich, dass dieser Standort kein experimentelles Zwischenspiel mehr ist, sondern eine feste Größe in der Berliner Clubszene darstellt. Mit diesem Schritt reagieren sie auf die Nachfrage nach zugänglichen Orten für soziale Zusammenkünfte.

Der erste öffentliche Auftritt des Bau.Klub ist bereits terminiert und sorgt für erste Aufregung in der Szene. Am 13. Dezember findet die erste Veranstaltung statt, bei der das Kölner House-Kollektiv PhonoVision aufspielt. Der Club hat diese Information über seinen Instagram-Auftritt kommuniziert, wodurch die Erwartungen der lokalen Nachbarschaft und der Musikliebhaber geweckt wurden. Dieser Termin markiert den ersten offiziellen Schritt hin zu einer regelmäßigen Betriebsweise an diesem neuen Standort.

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Die Party am 13. Dezember startet pünktlich um 13 Uhr mittags und zieht sich bis zur Mitternacht hin. Es ist wichtig festzuhalten, dass dies keine offizielle Eröffnungsfeier im herkömmlichen Sinne ist. Die eigentliche, große Eröffnung ist für den Januar angesetzt. Diese zeitliche Staffelung deutet darauf hin, dass das Team die Betriebsabläufe bereits vor der großen öffentlichen Inszenierung testen und optimieren möchte. Die Gäste können sich auf einen entspannten Einstieg in die Clubkultur freuen, ohne den Druck einer klassischen Premiere.

Ursprung und Philosophie des Projekts

Die Idee für den Bau.Klub stammt nicht aus dem Nichts, sondern geht auf die erfahrenen Betreiber:innen der Berliner Lokale Torte, Stück und Mausi zurück. Diese Akteure sind bereits fest in der Berliner Kulturszene verankert und wissen, was ihre Zielgruppe benötigt. Ihr erklärtes Ziel ist es, eine Feierkultur zu kreieren, die nicht so viel Commitment braucht. Dieser Ansatz unterscheidet das Projekt von anderen etablierten Clubs, die oft strenge Regularien oder komplexe Mitgliederstrukturen aufweisen.

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Im Mittelpunkt der Philosophie steht die Community. Die Betreiber:innen betonen, dass die Planung der einzelnen Veranstaltungen nicht allzu aufwendig sein darf. Dies soll dazu beitragen, dass das Ankommen und der Spaß im Vordergrund stehen und keine Hürden durch bürokratische oder organisatorische Schwierigkeiten entstehen. Der Fokus liegt auf der direkten Interaktion und dem gemeinsamen Erlebnis, anstatt auf einer distanzierten Veranstalter-Gast-Beziehung. Diese Ausrichtung soll die Barrieren für neue Besucher senken.

Neben der niedrigen Hürde bei der Planung sind auch die finanziellen Aspekte durchdacht. Die Eintrittspreise möchte man möglichst niedrig halten, um die Clubkultur inklusiv zu gestalten. Ein hoher Eintrittspreis schließt oft Teile der Bevölkerung aus, was dem Ziel der Betreiber widerspricht. Durch die Preisdifferenzierung und die bewusste Entscheidung für niedrige Kosten soll der Bau.Klub ein Ort sein, der für viele Menschen erreichbar bleibt. Dies ist ein relevanter Aspekt in einer Zeit, in der die Lebenshaltungskosten und die Kosten für Freizeitaktivitäten stetig steigen.

Programmstruktur und musikalische Ausrichtung

Laut Informationen aus dem "tipBerlin" sind Partys an jedem Wochenende geplant. Dies bietet der regelmäßigen Besucherschaft die Möglichkeit, den Club als festen Bestandteil der wöchentlichen Routine zu etablieren. Zusätzlich sollen Konzerte unter der Woche stattfinden. Diese Mischung aus DJ-Booth-Abenden und Live-Musik-Events schafft eine vielschichtige Programmstruktur, die unterschiedliche Publikumsgruppen anspricht. Die Betreiber wollen damit ein breites Spektrum der urbanen Kultur abdecken.

House-Musik soll ein Schwerpunkt im Programm sein, aber nicht der einzige. Diese musikalische Ausrichtung knüpft an die Erfolgsgeschichte des Kölner Kollektivs PhonoVision an, das den Startschuss gibt. Gleichzeitig bleibt das Repertoire offen für andere Genres, die die Community verlangt. Die Betreiber:innen betonen die Flexibilität im musikalischen Angebot. So kann auf Trends reagiert werden, ohne sich in eine einzige Nische zu versteifen. Dies bietet Raum für experimentelle Formate und lokale Künstler:innen.

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Die Integration von Live-Musik unter der Woche unterscheidet das Konzept von reinen Clubabenden. Es schafft eine Atmosphäre, die auch für diejenigen attraktiv ist, die nicht primär zum Tanzen kommen. Konzerte bieten eine andere Form der gemeinsamen Erfahrung, die auf einer anderen Intensität beruht. Diese Duale Struktur aus Tanz und Konzert soll den Alltag des Clubs bereichern und ihn zu einem vielseitigen Treffpunkt machen. Die Betreiber:innen sehen darin eine Chance, die Grenzen zwischen verschiedenen Kulturformen aufzulösen.

Synergien mit dem Wirtshaus Hasi

Ein besonderes Merkmal des Standorts ist die räumliche Nähe zur Markthalle Neun und die geplante Kombination mit anderen gastronomischen Angeboten. Das Club-Konzept wollen die Betreiber:innen demnach mit dem vegetarischen Wirtshaus "Hasi" kombinieren, das ebenfalls an der Markthalle Neun eröffnen soll. Diese strategische Partnerschaft ermöglicht es Gästen, verschiedene Aktivitäten unter einem Dach oder in direkter Nachbarschaft zu vereinen. Die Synergieeffekte sollen die Attraktivität des gesamten Areals steigern.

Die Idee hinter dieser Verbindung ist pragmatisch und nutzerfreundlich. Wer im Hasi essen geht und anschließend tanzen möchte, geht dafür hinunter in den Bau. Diese einfache Logistik eliminiert den langen Weg durch die kalte Nacht oder das Problem, Transportmittel zu finden. Die Gäste können ihren Abend nahtlos von der gastronomischen Erfahrung in die musikalische erleben. Dies ist ein entscheidender Faktor für die Besucherfreundlichkeit und die Verweildauer.

Die Kombination aus vegetarischer Küche und House-Musik spricht eine spezifische Zielgruppe an, die Wert auf Nachhaltigkeit und kulturelle Teilhabe legt. Das Wirtshaus "Hasi" bringt somit eine zusätzliche Dimension in das Ökosystem des Bau.Klub. Es handelt sich nicht nur um ein separates Geschäft, sondern um ein integraler Bestandteil des Gesamtkonzepts. Diese Vernetzung stärkt die Position des neuen Clubs im Wettbewerb um die Aufmerksamkeit der Berliner Nachtschwärmer und Tagesgäste gleichermaßen.