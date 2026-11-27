Ein sechster Franz Eberhofer Film ist in Planung. Schauspieler Sebastian Bezzel und Autor Rita Falk bestätigen Interesse an einer Fortsetzung, ein Start ist frühestens für 2028 möglich.

Der bekannte Krimi held Franz Eberhofer kehrt in absehbarer Zukunft zurück auf die große Leinwand. Nach der längsten Pause seiner filmischen Karriere hat der Protagonist im aktuellen Sommer sein Kino -Debüt gefeiert. Bereits jetzt hat sich das Produktionsteam und die Verlagsseite von Rita Falk Gedanken über den notwendigen Nachschub gemacht. Die Beliebtheit der Reihe bei den Zuschauern ist so hoch, dass eine Fortsetzung als logischer nächster Schritt gilt.

Handlung und Ausgangspunkt für neuen Film

Die Geschichte beginnt mit einem Anruf des ehemaligen Bürgermeisters an Silvester. Dieser ist angeregt und ruft beim Dorfschulzeiher an, um zu behaupten, er hätte Schüsse gehört. Der erfahrene und oft genervte Dorfsheriff legt wie üblich auf, da er solche Meldungen bereits zu oft gehört hat. Kurze Zeit später ändert sich die Lage jedoch drastisch, als tatsächlich eine Leiche aus dem Mühlsee geborgen wird. Diese Entdeckung zwingt Franz Eberhofer dazu, wieder in seine Arbeit als Ermittler einzusteigen und den Fall aufzuklären.

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Schauspieler und Autorin bestätigen Engagement

Sowohl der Hauptdarsteller Sebastian Bezzel als auch die Autorin Rita Falk haben ihr Interesse an einer Fortsetzung deutlich bekundet. In Interviews erklärten beide Parteien ihre Bereitschaft, für weitere Filme zur Verfügung zu stehen. Dies ist ein entscheidendes Signal für die Produktionsfirma und den Verlag. Der ungebremste Erfolg des aktuellen Kinostarts unterstreicht, dass das Publikum nach weiteren Geschichten aus Niederkaltenkirchen verlangt. Die hohe Nachfrage macht einen neuen Film sehr wahrscheinlich, da die Markenbindung zwischen Autor, Darsteller und Fans extrem stark ist.

Zeitraum für Dreharbeiten und Veröffentlichung

Obwohl die Planung voranschreitet, ist noch nicht festgelegt, welche Vorlage für den nächsten Film dienen wird. In Frage kommen die Romanvorlagen zum Apfelstrudel-Alibi sowie zur Fleischpflanzerl-Misere. Beide Werke bieten genug Stoff für eine spannende Verfilmung. Aktuell haben keine Dreharbeiten stattgefunden, was bedeutet, dass ein Kino-Start im Jahr 2027 ausgeschlossen werden muss. Die Produktionszeit erfordert einen realistischen Zeitplan, der auf das nächste Kalenderjahr ausweicht.

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Mögliche Veröffentlichung im Jahr 2028

Ein Kino-Start im Jahr 2028 ist das realistischste Szenario für die Fans. Bis zu diesem Termin besteht ausreichend Zeit für das Drehbuch, die Casting-Preparation und die eigentlichen Dreharbeiten. Sollte alles planmäßig verlaufen, könnte der sechste Teil der Reihe 2028 in die Kinos kommen. Dies würde die Reihe nach den bisherigen Episoden erfolgreich fortsetzen und die Tradition der jährlich erscheinenden oder häufiger produzierten Filme wahren.

Publikumsangebote bis zur Premiere

Während auf den neuen Film gewartet wird, können Leser die Zeit mit weiteren Romanen aus der Welt von Rita Falk überbrücken. Zwei weitere Bücher aus dem fiktiven Ort Niederkaltenkirchen stehen bereit, um die Leidenschaft für den Krimi zu stillen. Diese Lektüren liefern Hintergrundwissen zu den Charakteren und dem Setting, das in den Filmen dargestellt wird. Die Kombination aus fortlaufenden Romanen und möglichen Kinobesuchen sichert die langfristige Bindung der Fans an die Marke.